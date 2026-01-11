Нейропсихолог Елена Гроза: люди с высоким уровнем благодарности живут дольше

11 января в мире отмечается День "спасибо". Почему важно как можно чаще произносить это слово, читайте в материале Москвы 24.

Буфер от стрессов

Благодарность настраивает человека на более конструктивную волну мышления и действий. Если вспоминать хорошее, чувствовать и выражать признательность, эмоциональное состояние будет на подъеме, рассказал Москве 24 клинический психолог, сексолог Валентин Денисов-Мельников.

При этом говорить "спасибо" полезно не только кому-то, но и себе самому. По словам психолога, это важно делать ежедневно.





Валентин Денисов-Мельников клинический психолог, сексолог Желательно найти хотя бы четыре-пять дел, за которые вы сможете заслуженно себя похвалить и поблагодарить. И хотя бы два дела, где вы сможете себе сказать, что в следующий раз это можно сделать немного лучше. При этом важно тренировать в себе навык не обесценивать все хорошее.

Ежедневая искренняя благодарность закрепит в жизни новый навык – концентрировать свое внимание на положительном.



"Можно двигаться по болоту негатива, а можно по цветущей поляне всего хорошего, что есть в жизни. Существует и то, и другое. Выбор человека, каким путем идти", – указал специалист.



При этом нейропсихолог Елена Гроза отметила в разговоре с Москвой 24, что чувство благодарности и привычка говорить "спасибо" оказывают мощное позитивное влияние не только на настроение, но и на здоровье.





Елена Гроза нейропсихолог Благодарные люди, как правило, испытывают больше положительных эмоций и реже страдают от депрессии. Выражение признательности помогает сфокусироваться на хорошем в жизни, тем самым ослабляя влияние стрессов и негативных мыслей.

Также не стоит забывать, что слово "спасибо" позволит укрепить социальные связи и создаст атмосферу доверия. Людям приятно чувствовать, что их ценят, поэтому искренняя благодарность улучшит взаимопонимание, добавила эксперт.

Кроме того, признательность тренирует мозг замечать позитивное, повышая удовлетворенность жизнью, улучшает сон и физическое здоровье.

"У людей с высоким уровнем благодарности смертность в течение нескольких лет оказалась ниже, чем у тех, кто реже испытывал это чувство", – рассказала эксперт.

Однако не всегда чувство благодарности приходит вовремя, а бывает, что человек попросту стесняется выразить признательность. По словам нейропсихолога, это происходит по нескольким причинам. Одной из них является работа мышления: склонность фокусироваться на проблемах и недостатках подавляет способность радоваться хорошему. Если человек привык обращать внимание только на неприятности и воспринимать что-то хорошее как должное, ему труднее испытывать искреннюю благодарность. К тому же сильный стресс, тревога или депрессия могут притупить ощущение радости.

Помешать выразить признательность могут и личные установки: некоторые люди считают практику благодарности чем-то наивным, другие же постоянно спешат, и у них якобы "нет времени" на такие вещи.

Важную роль играют и врожденные особенности: способность испытывать благодарность может быть связана с работой мозга и с генами. У некоторых людей от природы более выражен "негативный уклон" восприятия – они острее реагируют на плохое и не замечают хорошее. Главное – не отчаиваться и продолжать тренировать в себе чувство благодарности, посоветовала Елена Гроза.

Практики благодарности

Развить в себе умение говорить "спасибо" и замечать положительные изменения вокруг можно с помощью нескольких практик, рассказала нейропсихолог Елена Гроза.

Например, дневник благодарности – один из простых и действенных способов. В нем нужно регулярно фиксировать несколько вещей, за которые человек благодарен. Делать это можно в блокноте, в заметках телефона или на компьютере. Писать стоит конкретно – не "я благодарен за друзей", а "я благодарен другу Игорю за помощь с переездом на этой неделе". Главное – регулярность: заполнять дневник нужно по 5 или 10 минут в день в одно и то же время, чтобы сформировать привычку.

Можно написать благодарственное письмо конкретному человеку, который сделал что-то важное. Психолог посоветовала описать в нем конкретные поступки и их влияние на жизнь – просто и от души, как в разговоре. Практику нужно повторять примерно раз в месяц, каждый раз выбирая нового человека или событие.

Также стоит практиковать прогулку благодарности – медитацию в движении. Во время променада (лучше на природе или в парке) нужно попробовать сознательно замечать все хорошее вокруг и внутри: свежий воздух, красоту деревьев, тепло солнца, удобную обувь. Такая практика сочетает физическую активность и внимание к положительному, что способствует снижению стресса.

Ментальная субтракция (визуализация) позволит представить жизнь без блага. Для этого нужно вообразить важное хорошее событие и мысленно отменить его: "А что было бы, если бы оно не случилось". Несколько минут на такую визуализацию альтернативной реальности помогают сильнее прочувствовать ценность настоящего, заключила эксперт.