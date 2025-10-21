Психолог Метлова: тренд на "бабушкины хобби" возник у зумеров из-за повышенной тревожности

Поколение Z полюбило "бабушкины хобби": ролики, на которых зумеры вышивают и пекут хлеб, разлетелись по Сети. Почему они выбирают ретроувлечения и как это меняет их образ жизни – в материале Москва 24.

Все как раньше

Интерес к увлечениям пожилых людей растет среди молодежи: к примеру, представители поколения Z учатся печь хлеб, вязать и вышивать. Результатами своих трудов они делятся в соцсетях.

По данным СМИ, в большей степени творчество своими руками захватило женскую аудиторию. Девушки находят удовольствие в создании уютной одежды, вышивании интерьерных деталей и изготовлении небольших вязаных подарков.

Тяга к подобным увлечениям не первый случай, когда зумеры обращают внимание на популярный у предыдущих поколений досуг. В частности, у молодежи появился тренд на "санаторинг". По мнению маркетолога Надежды Александровой, россияне выбирают такой отдых в связи с возвращением актуальных для СССР ценностей.

"Современная культура дает для этого большую поддержку. Мы видим возвращение хитов советской эстрады, темы, которые сейчас поднимаются на телевидении, и сериалы", – объяснила специалист Москве 24.

Кроме того, возросла популярность ансамбля Надежды Кадышевой "Золотое кольцо". Количество прослушиваний песен коллектива в музыкальных сервисах увеличилось в несколько раз, а концерты собирают аншлаги.

При этом тренд на увлечения пожилых набирает популярность не только в России. Например, в США молодежь начала массово интересоваться китайской настольной игрой с костяшками – маджонгом. Издание Ainvest рассказало историю 25-летнего американца, который начал с домашних посиделок за этим развлечением, а затем создал клуб, который собирает до 200 человек в местных барах и ресторанах. При этом на таких вечерах гости не только играют, но и заводят новые знакомства. По данным платформы Eventbrite, количество мероприятий, посвященных маджонгу, в США за последний год увеличилось на 179%.

"Внешний триггер"

Существуют исследования, согласно которым занятие творчеством способно снижать тревожность. Зумеры же в эпоху быстрых перемен испытывают это состояние намного чаще, рассказала Москве 24 семейный психолог Юлия Метлова.

"Также идут перегрузки и ощущение, что все постоянно нестабильно. В таких условиях простое действие руками – вязание, вышивка, шитье – становится формой некоего заземления", – сказала она.





Юлия Метлова семейный психолог Когда жизнь кажется абстрактной и быстрой, человеку хочется ощутить, что он сделал нечто реальное, что можно потрогать и увидеть. Рукоделие как раз дает ощущение продуктивности, завершенности и некоего контроля.

Также Метлова объяснила популярность "бабушкиных хобби" ностальгией по вещам, которые ассоциируются с уютом и стабильностью.

"Есть статья в зарубежных источниках, которая описывает, как молодые люди во время пандемии обратились к вышивке и вязанию. Для них это стало не просто развлечением, а способом справиться с тревогой. Кроме снижения стресса и тревожности, улучшилось настроение, повысилась самоэффективность, стало развиваться внимание, концентрация и моторика", – отметила психолог.

Кроме того, при рукоделии задействуется мелкая моторика, последовательность мышления и планирование, например выбор цвета или узора. Это способствует когнитивной активности, объяснила специалист.

"Несмотря на то что рукоделие считается индивидуальным занятием, часто оно существует в форме клубов, онлайн-групп, челленджей. Это создает сообщество и уменьшает ощущение одиночества", – заметила Метлова.

Подобные группы формируются и среди любителей чтения книг, отметил в беседе с Москвой 24 клинический психолог Станислав Самбурский. По его мнению, зумеры захотели живого общения в кружках и клубах по интересам, где важны не онлайн-достижения, а реальные результаты.

"Тренд на вязание же – это внешний триггер из соцсетей. Но удерживает людей его субъективная польза: улучшение сна, снижение тревоги, меньшее погружение в негативные новости", – подчеркнул эксперт.

Также при носке вещей, созданных своими руками, человек относится к ним намного бережнее, чем к покупке из дорогого магазина. Кроме того, врачи-хирурги используют вязание для сброса эмоционального напряжения после операций, отметил Самбурский.





Станислав Самбурский клинический психолог Важна и социальная поддержка – в большом городе одиночество ощущается острее. А такое хобби становится входом в комьюнити и дает ощущение причастности, что является ключевым фактором эмоционального благополучия.

По мнению специалиста, для поколения Z такие практики связаны с осознанной модой и экономикой.

"Они готовы платить за кофе 500 рублей, но при этом ценят устойчивость. Для них чинить, штопать и обновлять вещи не признак бедности, а осознанный выбор. Рукоделие становится видимой частью самопрезентации: "Я это сделал сам". При этом он не хвастается вещью, а транслирует свою уникальность, заключил Самбурский.

