Депутат Куринный предупредил об опасности симуляции психических расстройств

Тренд на "дуркинг" набирает популярность у зумеров. Его суть в добровольном обращении в психиатрические клиники для улучшения ментального здоровья. Насколько оправдана и эффективна такая тенденция, разбиралась Москва 24.

"Мне дали таблы и кофе"

В Сети завирусился тренд на добровольное обращение в частные психдиспансеры для снятия стресса и профилактики выгорания. В социальных сетях это явление назвали "дуркингом".

Тенденция представляет собой формат осознанного цифрового детокса и организованного отдыха. Основная цель – временная изоляция из среды, которая насыщенна стрессовыми факторами: рабочими дедлайнами, непрерывным потоком уведомлений и общей информационной перегрузкой. Цена за сутки подобного стационара в некоторых клиниках доходит до 15 тысяч рублей.

По рассказам прошедших через "дуркинг", в клиниках зумеры придерживаются строгого распорядка дня. Они рано встают, принимают назначенные врачом лекарства, гуляют, а также пользуются цифровыми устройствами ограниченное количество времени.





пользовательница Сети Мне дали таблы и кофе, и жизнь заиграла новыми красками.

Последователи утверждают, что "дуркинг" позволяет снизить уровень тревожности и нормализовать психоэмоциональное состояние.

Ранее российские зумеры задали тренд на санаторинг. Молодежь выбирает оздоровительные учреждения для прохождения лечебных процедур, таких как лечебная физкультура, массаж и прием минеральных вод из бюветов. Как отметила в интервью телеканалу Москва 24 маркетолог Надежда Александрова, растущая популярность этого формата среди молодежи связана с возрождением ценностей, характерных для советской эпохи.

При этом все чаще представители поколения Z в первую очередь думают о своем психическом состоянии. Например, они могут позволить себе не выйти на работу из-за проблем с ментальным здоровьем.

"К примеру, ехал в автобусе, столкнулся с панической атакой и не смог приехать. Это пока не массовое явление, но такая тенденция есть", – рассказала HR-директор Екатерина Зеленкова.

По словам эксперта, нынешнее молодое поколение не гонится за карьерными достижениями и старается найти баланс между работой и личной жизнью.

"Нормики" уже не в моде?

Пребывание в подобных частных клиниках – право каждого, подчеркнул в беседе с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Однако, по его словам, помощь там оказывается не психическая, а скорее психологическая.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья При этом бывает так, что некоторые фальсифицируют симптомы, чтобы попасть на лечение в госучреждения. Это совершенно неправильно. Задача медицинских работников – выявлять людей, которые непонятно зачем хотят там оказаться.

Важно помнить, что постановка на учет гарантирует в последующем большое количество ограничений, потому что все фиксируется документально. В частности, человек столкнется с отказом в поступлении на госслужбу. Поэтому такие моменты нужно контролировать и объяснять людям, что это не совсем здорово, отметил Алексей Куринный.

При этом врач-психиатр Надежда Соловьева рассказала Москве 24, что среди современной молодежи действительно сложилась своеобразная мода на выявление у себя психических расстройств. А если их нет, сверстники могут посчитать это за недостаток.

"Психиатры последние пару лет сталкиваются с тем, что люди находят у себя самые разные заболевания, считая, что они у них есть, и лечатся. Появился даже такой термин "нормик" – человек, который не имеет психического расстройства", – рассказала специалист.

Цены на подобные услуги в частных клиниках она назвала сравнительно небольшими, с учетом того, что в частных клиниках предоставляют немало услуг.

"Понимание собственного психического здоровья, общение со специалистами позволят на будущее узнать себя. Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья", – сказала Соловьева.

Однако речь в данном случае идет исключительно о ситуации с частными клиниками, подчеркнула эксперт.





Надежда Соловьева врач-психиатр Есть проблема, что некоторые хотят оказаться в государственном психдиспансере, для чего делятся между собой "симптомами" и жалобами, о которых нужно упомянуть на приеме. То есть дают инструкцию, чтобы туда попасть. Причем собираются туда чуть ли не как на праздник. Однако молодые люди не задумываются о социальных последствиях своих поступков.

Также эксперт отметила, что тенденция к психическим расстройствам наблюдается не только среди зумеров. Состояние провоцирует в том числе современная жизнь с постоянными изменениями и хронический стресс. Не все способны справляться с такими нагрузками, после которых качество жизни и социальное функционирование нарушаются, подчеркнула психиатр.

