Психиатр Соловьева: наличие диагноза у молодежи стало модным трендом

Наличие диагноза у молодежи стало модным трендом, а людей без психических расстройств называют нормиками, рассказала в беседе с Москвой 24 врач-психиатр Надежда Соловьева.

В социальных сетях начало распространяться новое явление "дуркинг". Молодежь массово находит у себя психические расстройства и по своей воле ложится в частные психдиспансеры. Считается, что это очень помогает отдохнуть от суеты, справиться с выгоранием, успокоиться и наладить режим.

По словам эксперта, такая мода имеет двоякий эффект. С одной стороны, она способствует большей толерантности к психическим расстройствам, а молодые люди учатся лучше понимать свое психическое состояние. С другой стороны, некоторые, желая попасть в клинику, делятся между собой "симптомами" и инструкциями, как попасть к врачу, не задумываясь о таких последствиях, как "психиатрический след" при дальнейшем трудоустройстве.

Соловьева отметила, что проблемы с психическим здоровьем распространены не только среди зумеров. Современная жизнь характеризуется постоянными изменениями и высокой неопределенностью, что порождает неуверенность в себе и своих силах.

Постоянный стресс и нестабильность оказываются непосильным испытанием для многих, что и объясняет рост психических расстройств – в первую очередь за счет реакции на стрессовые расстройства у уязвимых категорий людей с точки зрения психики, подчеркнула эксперт.

"Я не вижу проблем в такой тенденции. Наоборот, это определенная психопрофилактика. То есть фактически таким образом сформируется более компетентное поколение в плане психического здоровья", – поделилась Соловьева.

Что касается стоимости подобного отдыха, то значительный объем услуг делает ее в действительности сравнительно невысокой. Врач добавила, что понимание собственного психического здоровья и общение со специалистами в перспективе помогают глубже познать себя.

