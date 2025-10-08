Врач Зинчева: разговоры во сне могут указывать на психические заболевания

Фото: 123RF/antoniodiaz

Разговоры вслух во время сна могут указывать на ряд серьезных заболеваний, среди которых психические расстройства, депрессия, неврозы, эпилепсия и даже болезни Паркинсона и Альцгеймера. Об этом "Газете.ру" рассказала врач-невролог Ольга Зинчева.

Сноговорение относится к расстройствам сна и проявляется в виде отдельных звуков, слов или фраз, которые человек произносит во сне. Врач отметила, что утром он ничего не помнит, поэтому близким людям важно рассказать ему то, что они заметили.

Зинчева заявила, что если человек говорит во сне иногда, то можно не беспокоиться. Обращаться к врачу нужно, если такое явление происходит практически каждую ночь.

"Если вы заметили у себя или у своих близких такой симптом, который проявляется регулярно, следует обратиться за помощью и провести тщательное обследование", – обратила внимание врач.

Большинство заболеваний, симптомом которых является сноговорение, требуют наблюдения врача и лечения, поэтому игнорировать данный недуг нельзя, подвела итог врач.

Ранее врач-терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что недостаток качественного сна снижает иммунитет. Для улучшения качества сна она посоветовала ложиться и просыпаться в одно время, не использовать гаджеты перед сном и поддерживать оптимальную температуру в комнате.

