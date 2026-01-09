Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 января, 08:00

Общество
Главная / Истории /

Эксперт Евгения Дубчак: излишнее увлажнение может навредить волосам зимой

Питательные маски и теплые шапки: лучшие способы сохранить здоровье волос зимой

Зимой волосам требуется особый уход: это происходит из-за низкой температуры и необходимости часто носить головной убор, предупредили эксперты. На чем делать акцент в уходе за волосами в холодное время года – читайте в материале Москвы 24.

Мороз – враг волосам

Фото: 123RF.com/natalyamayak

Зимой волосы требуют особого ухода из-за мороза и сухого воздуха в зарытых помещениях во время отопительного сезона. Помимо увлажнения, на которое чаще делают упор летом, нужно подключать и интенсивное питание, рассказала Москве 24 топ-стилист Евгения Дубчак.

С увлажнением нужно быть осторожным зимой. После увлажняющих масок нужно не забывать прятать волосы под одежду, иначе влага, которой напитались волосы, быстро превратится в лед и разорвет стержень изнутри.
Евгения Дубчак
топ-стилист

По словам Дубчак, еще одно важное правило, о котором нельзя забывать в холодное время года, – покрывать волосы головным убором, если на улице температура воздуха ниже 0 градусов.

Еще одна опасность для волос – сухой воздух в помещении из-за отопления. Эксперт посоветовала пользоваться масками, питающими стержень и сглаживающими чешуйки волос, а также включать в помещении увлажнитель воздуха.

"Маски необходимо использовать по типу волос и с учетом окрашивания, чтобы не вымывать цвет. Массу нужно держать на голове минимум 2–3 минуты, но в идеале – 10 минут", – отметила специалист.

Стилист добавила, что в течение зимнего периода порой приходится регулировать уход за волосами: добавлять больше питания и ухода. Первым признаком того, что нужно сменить рутину, является тусклость. Потеря сияния и сильная электризация говорят о том, что волосам не хватает увлажнения и питания.

В этот период также важно вовремя подстригать секущиеся кончики. Именно зимой из-за резкого перепада температур стержень страдает сильнее: волосы расслаиваются. Если волосок уже повредился хотя бы на сантиметр, то нужно эту часть срезать.
Евгения Дубчак
топ-стилист

Стилист посоветовала не пренебрегать своевременным, регулярным и тщательным мытьем головы. Плохое очищение кожи может привести к закупорке волосяных фолликулов и воспалениям, указала специалист.

"Из-за необходимости часто носить шапки на коже головы зимой скапливается себум (кожное сало), его излишки следует вовремя удалять", – отметила эксперт.

Платки и теплые капюшоны

Фото: 123RF.com/liakoltyrina

Вместо тугих шапок из синтетики Евгения Дубчак порекомендовала использовать объемные шапки, платки, шарфы или капюшоны из натуральных тканей.

"Правильно подобранный головной убор защитит волосы от мороза, не будет сдавливать голову, ухудшая питание фолликулов, и не испортит укладку. Кроме того, олосы не будут электризоваться", – указала стилист.

Зимой разрешено использовать легкие косметические средства для стайлинга, при этом лучше отказаться от солевых спреев для текстуры, чтобы не пересушить волосы, подчеркнула специалист.

Помимо этого, в холодное время вместо сложных укладок, требующих массу средства, стилист посоветовала отдать предпочтение косам и пучкам.

"Собранные на несколько часов в пучок волосы можно позже распустить и зафиксировать их специальным кремом. Такая прическа не требует специальных текстурайзеров и горячих инструментов", – поделилась Дубчак.

Стилист Павел Бугреев также напомнил, что зимой нельзя забывать о правильном очищении кожи головы. В процедуру ухода стоит включать пилинги и правильно очищать кожу от себума: промывать ее несколько раз шампунем, подобранным по типу кожи.

В качестве головных уборов эксперт посоветовал выбирать свободные шапки из шерсти альпаки или кашемира с натуральным хлопком в качестве подкладки.

Читайте также


обществоистории

Главное

Почему не стоит бесконтрольно использовать сахарозаменители?

При большой дозировке они способны нарушить работу ЖКТ и вызвать диарею

Также возможны мигрени, аллергия и индивидуальная непереносимость

Читать
закрыть

Как сохранить здоровье волос зимой?

В мороз важно покрывать волосы головным убором

Стоит пользоваться масками для волос и включать в помещении увлажнитель воздуха

Читать
закрыть

Почему соевое мясо нельзя употреблять без ограничений?

В соевых бобах много растительных аналогов гормонов

Они влияют на работу щитовидной железы и на репродуктивную функцию

Читать
закрыть

Какие напитки согреют зимой?

Один из самых популярных напитков – безалкогольный глинтвейн

Другой вариант – какао с яйцом

Читать
закрыть

Как православные верующие отмечают Рождество Христово?

С 28 ноября начинается строгий 40-дневный пост

Завершается пост 6 января, в этот день верующие встречают сочельник

Читать
закрыть

Как сейчас живет Адриано Челентано?

В свои 88 итальянский певец и актер Адриано Челентано редко появляется на публике

Музыкант живет с семьей в особняке, расположенном неподалеку от озера Комо

Читать
закрыть

Почему необходимо укреплять эмоциональный иммунитет?

Эмоциональный иммунитет снижается под воздействием стресса, это отражается на физическом самочувствии

Укрепить эмоциональный иммунитет поможет гигиена психики

Читать
закрыть

Чем грозит отказ от головного убора зимой?

Отказ от шапки в мороз может привести к выпадению волос

Также может возникнуть ринит, синусит и гайморит

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика