Трихолог Нагайцева объяснила, почему новый препарат против облысения может не сработать

Ученые из Тайваня заявили, что создали эффективный метод борьбы с облысением. Как проходило исследование и сможет ли новый подход действительно избавить от алопеции, разбиралась Москва 24.

Научный прорыв?

Новая разработка тайваньских ученых может открыть новые возможности в борьбе с облысением. В отличие от существующих гормональных методов и сложной клеточной терапии, предложенный подход характеризуется как более доступный в сравнении с аналогами и безопасный для организма. Результаты опубликованы в научном журнале Cell Metabolism.

Авторы работы считают, что организм может восстановить волосы, если создать для него определенные условия. Во время своей работы ученые обратили внимание на определенную закономерность: оказалось, что легкое раздражение или повреждение кожи стимулирует активный рост волос. При этом на нетронутых участках этого не наблюдается.

Ученые пришли к таким выводам после экспериментальной проверки: они воздействовали на побритую кожу лабораторных мышей химическим реагентом для моделирования экземы. В результате новые волосы появились на раздраженных участках уже через 10 дней.

В составе используются безопасные природные компоненты (олеиновая и пальмитолеиновая кислоты). Проверить безопасность препарата на себе вызвался один из исследователей. Он тоже наносил специальную сыворотку на кожу головы на протяжении 21 дня, а после отметил усиление роста волос на обрабатываемой зоне.

Отмечается, что при подтверждении эффективности в клинических испытаниях разработка может стать перспективным безрецептурным средством для лечения облысения.

Ранее трихологи предупредили, что выпадение волос может начаться из-за отсутствия головного убора в холод. При низких температурах кровоснабжение волосяных фолликулов нарушается и приводит к такой проблеме. Также кератин (основной структурный белок волос) негативно реагирует на перепады температур.

К другим причинам усиленного выпадения волос относятся последствия перенесенных вирусных инфекций с высокой температурой, а также систематическое ношение тугих причесок, вызывающих тракционную алопецию в височной и лобной зонах.

"Результаты спорны"

Врач-трихолог Ольга Кохас рассказала Москве 24, что результаты исследования достаточно спорны, потому что за 20 дней волосы просто не успевают сформироваться. Цикл восстановления у человека составляет около трех месяцев при условии, что факторы, которые влияли на их выпадение, устранены.

"Важно отметить и то, что аминокислоты, которые ученые используют в своей разработке, не формируют новые волосы, а влияют на их структуру. Хотя некоторые факторы роста могут стимулироваться аминокислотами, вопрос всегда упирается в первоначальную причину выпадения", – отметила эксперт.





Ольга Кохас врач-трихолог Также важно учитывать, что природа выпадения волос разнообразна. Если говорить о подростках, то раннее облысение сейчас часто связано с диетами и неправильным питанием: при употреблении простых углеводов в больших количествах андрогены (мужские половые гормоны) активизируются, что приводит к облысению.

Поэтому часто подростки начинают рано лысеть не из-за отягощенной наследственности, а из-за углеводного дисбаланса, добавила эксперт. Кроме того, имеет значение позднее начало половой жизни, что тоже влияет на скопление тестостерона.

"Также облысение может начаться из-за дефицита железа в организме, так как к этому чувствительны рецепторы фолликулов. Кроме того, на потерею волос влияют проблемы с щитовидной железой или аутоиммунные процессы. Поэтому неправильное питание, диеты и прием некоторых препаратов прямым образом влияют на облысение", – объяснила трихолог.

Она подчеркнула, что решение проблемы облысения – это комплексный подход. Сначала нужно определить причину. Параллельно можно использовать лосьоны для улучшения кровообращения и притока крови к фолликулам.

"При этом пересадка волос – это не решение проблемы, поскольку причины выпадения не устраняются. Особенно это касается мужчин: пересаженные волосы и соседние с ними могут выпасть под воздействием тех же факторов, например повышения тестостерона", – предупредила врач.

Если уровень гормона зашкаливает и становится патологическим, важную роль играет врач-андролог, к которому необходимо обратиться для лечения, посоветовала Кохас.

При этом врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева отметила, что пока непонятно, что входит в состав нового препарата, который изобрели тайваньские ученые.

"При этом клинических испытаний на людях пока не было, так как испытания проводились только на мышах. Однако, как показывает практика, препараты, которые дают хороший результат на мышах, часто не дают аналогичного эффекта на людях", – объяснила врач Москве 24.

Она добавила, что трихологи действительно ждут препарат, который мог бы способствовать быстрому росту и восстановлению волос. Но на сегодняшний день, как и 10–20 лет назад, ничего, кроме препаратов с содержанием миноксидила с доказанной клинической эффективностью, пока больше нет.

"Что касается аминокислот в составе, это не единственный препарат с ними. Практически все современные стимуляторы содержат в том или ином виде аминокислоты, жирные кислоты, витамины и минералы – это стандартный набор", – отметила эксперт.

Она подчеркнула, что важно понимать, и о каком именно типе потери волос идет речь.





Юлия Нагайцева врач-дерматовенеролог, трихолог Для андрогенетической алопеции на сегодня, кроме миноксидила, лечения нет. И опять же, это вещество не восстанавливает полностью утраченный объем. Онo может лишь сохранить то, что есть на момент начала терапии, и позволить пациенту дольше походить с собственными волосами.

Если же говорить о телогеновом выпадении волос, которое чаще беспокоит женщин (например, после родов, стресса, перенесенных заболеваний или приема лекарств), то здесь можно использовать практически любое косметическое средство. Считается, что телогеновое выпадение обратимо: в среднем через 4 месяца оно сокращается, и рост волос возобновляется автоматически, объяснила трихолог.

"Но бывают ситуации, когда телогенное выпадение переходит в хроническую форму. Здесь нужно четко искать причину: будь то дефициты витаминов, хронический стресс или сопутствующие патологии. В таком случае требуется назначение препаратов, большая часть из которых – это косметические или лекарственные средства. Они дают хороший результат и прекращают выпадение", – рассказала Нагайцева.

Она добавила, что существуют и рубцовые алопеции, которые на сегодняшний день не лечатся, так же как и гнездные, поскольку до сих пор непонятна причина их возникновения. Это аутоиммунные проявления, сбой в работе организма, когда происходит атака на собственные волосяные фолликулы, приводящая к их полной потере с формированием рубцовой ткани. Поэтому препарат, о котором говорят сегодня, скорее всего, будет направлен только на лечение андрогенетической алопеции, заключила Нагайцева.