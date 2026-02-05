Форма поиска по сайту

05 февраля, 14:13

Происшествия

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение цистерн грузового поезда

видео: MAX/"МЧС Тамбовской области"

В Тамбовской области ликвидировали открытое горение цистерн грузового поезда, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

Для тушения используют различные установки системы комбинированного тушения пожаров "Пурга" с повышенной дальностью подачи.

Пожар вспыхнул после того, как вагоны сошли с рельсов на станции Кочетовка-2 4 февраля. Позже возгорание удалось локализовать.

Губернатор региона Евгений Первышов сообщал, что горели 11 цистерн с бензином и 5 с газом. Пострадавших в результате инцидента нет, также отсутствует угроза населению и объектам инфраструктуры.

В пути задерживались 8 пассажирских поездов. Движение автотранспорта также ограничили по дорогам, которые ведут в поселки Садострой и 2-й Пятилетки.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

происшествиятранспортпожаррегионы

