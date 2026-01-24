16 грузовых вагонов сошли с рельсов в Хабаровском крае

Фото: телеграм-канал "МЧС Хабаровского края"

16 грузовых вагонов с углем сошли с пути на станции Корфовская Дальневосточной железной дороги в Хабаровском крае. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Отмечается, что 10 из сошедших с рельсов вагонов опрокинулись. Всего в составе был 71 вагон. Никто из людей не пострадал.

Согласно информации транспортной прокуратуры Хабаровского края, задержек движения пассажирских поездов в связи с ЧП не допущено.

Размер ущерба оценивается более чем в один миллион рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности крупного ущерба".

Ранее семь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Тульской области. Из-за аварии были задержаны 4 поезда дальнего следования. Однако вскоре движение поездов было восстановлено.