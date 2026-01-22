Движение поездов после схода вагонов с рельсов в Тульской области восстановлено

Фото: телеграм-канал "МЧС Тульской области"

Движение поездов восстановлено после схода с рельсов вагонов на перегоне Жданка – Товарково в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Речь идет как о составах дальнего следования, так и пригородных поездах.

При этом отклонение от графика сохраняется у нескольких поездов дальнего следования. Задержка составляет от 2,3 часа до 4 часов. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения этого времени.

7 вагонов грузового поезда сошли с рельсов ночью в четверг, 22 января. По предварительной информации, никто не пострадал. Причины ЧП устанавливаются.

Задержки из-за аварии коснулись 4 поездов дальнего следования: № 25 Москва – Воронеж, № 33 Москва – Владикавказ, № 58 Белгород – Москва, № 62 Нальчик – Москва. На Московской железной дороге был организован оперативный штаб по координации действий служб в ликвидации последствий схода вагонов.