20 января, 21:16

Происшествия
El Mundo: число жертв при сходе скоростных поездов в Испании достигло 42

Число жертв при сходе скоростных поездов в Испании достигло 42

Фото: Getty Images/Pablo Blazquez Dominguez

Число погибших в результате схода с рельсов двух скоростных поездов в Испании выросло до 42. Об этом сообщает газета El Mundo.

По данным СМИ, поисковые работы на месте происшествия еще не закончены.

О ЧП стало известно 18 января. Скоростной поезд LD AV Iryo 6189, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и оказался на соседнем пути, где в этот момент находился состав LD AV 2384, направлявшийся из Мадрида в Уэльву.

Травмы получили как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних. Состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.

В связи с этим власти Испании приняли решение объявить трехдневный траур. Председатель правительства королевства Педро Санчес отметил, что причины случившегося будут раскрыты и доведены до граждан с абсолютной прозрачностью.

Новости мира: 2 скоростных поезда сошли с рельсов на юге Испании

