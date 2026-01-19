Власти Испании объявят трехдневный траур после схода двух поездов с рельсов

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Власти Испании приняли решение объявить трехдневный траур после трагедии со сходом двух высокоскоростных поездов с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства королевства Педро Санчеса.

По его словам, официальный траур будет объявлен в 00:00 во вторник, 20 января (02:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Продлится он до 00:00 четверга, 23 января (02:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Санчес заверил, что причины случившегося будут раскрыты и доведены до граждан с абсолютной прозрачностью.

Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, направлявшийся из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в испанской провинции Кордова 18 января. В этот момент на соседнем пути находился состав LD AV 2384, идущий по маршруту Мадрид – Уэльва.

По последним сведениям, число жертв трагедии достигло 39. Еще как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних, получили ранения. Известно, что состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.