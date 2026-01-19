Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 января, 16:59

Происшествия

Власти Испании объявят трехдневный траур после схода двух поездов с рельсов

Фото: ТАСС/AP/Manu Fernandez

Власти Испании приняли решение объявить трехдневный траур после трагедии со сходом двух высокоскоростных поездов с рельсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя правительства королевства Педро Санчеса.

По его словам, официальный траур будет объявлен в 00:00 во вторник, 20 января (02:00 по московскому времени. – Прим. ред.). Продлится он до 00:00 четверга, 23 января (02:00 по московскому времени. – Прим. ред.).

Санчес заверил, что причины случившегося будут раскрыты и доведены до граждан с абсолютной прозрачностью.

Скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, направлявшийся из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов в испанской провинции Кордова 18 января. В этот момент на соседнем пути находился состав LD AV 2384, идущий по маршруту Мадрид – Уэльва.

По последним сведениям, число жертв трагедии достигло 39. Еще как минимум 152 человека, включая 4 несовершеннолетних, получили ранения. Известно, что состояние 15 из них врачи оценивают как тяжелое.

Новости мира: 39 человек погибли при столкновении поездов в Испании

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Будут ли молодым семьям в России выдавать жилье по соцнайму?

Строительство и передача жилья по социальному найму поддержит рождаемость в России

Бесплатные квартиры в настоящее время выдаются, но среди определенных категорий населения

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать работу детских садов в РФ?

Нынешнее расписание детских садов неудобно для работающих мам и пап

Психологи уверены: продление работы сада не станет негативным фактором для психики ребенка

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся морозы?

Пик похолодания наступит 23–24 января

К самым последним дням января температура начнет повышаться

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам новой пандемии в 2026 году?

Эксперты выделили четыре вирусные угрозы, которые могут повысить риск

Однако специалисты уверены: если инфекция начинает распространяться, ее можно замедлить

Читать
закрыть

Как пережить самый грустный понедельник года?

Причина ухудшения состояния в этот день – окончательное возвращение к рутине после праздников

Светотерапия, физическая активность, творчество и хобби помогут улучшить настроение

Читать
закрыть

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика