Два скоростных поезда сошли с рельсов в испанской провинции Кордова

В испанской провинции Кордова два скоростных поезда сошли с рельсов, сообщил оператор железнодорожной инфраструктуры Adif в соцсети X.

По его данным, скоростной поезд дальнего следования LD AV Iryo 6189, следовавший по маршруту Малага — Мадрид (Пуэрта-де-Аточа), сошел с рельсов, перейдя на соседний путь.

Уточнялось, что в тот момент на этом пути находился другой скоростной поезд LD AV 2384, двигавшийся из Мадрида (Пуэрта-де-Аточа) в Уэльву, который также сошел с рельсов.

Как сообщило агентство EFE, в результате случившегося погибли не менее 5 человек, есть пострадавшие. На месте происшествия в настоящее время работают пожарные и медики. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид – Андалусия временно приостановлено.

Ранее один человек погиб и 30 пострадали в результате столкновения двух поездов, которые направлялись к древнему городу Мачу-Пикчу в Перу. Погибшим оказался машинист одного из поездов Роберто Карденас. Всех пострадавших пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу.