Собянин: силами ПВО Минобороны уничтожены три БПЛА, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Сергей Собянин сообщил о ликвидации трех новых беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Пост мэр опубликовал в своем канале в МАХ.

Все дроны были нейтрализованы силами противовоздушной обороны, уточнил градоначальник. По его словам, на местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Украинские войска начали направлять свои летательные аппараты утром 14 февраля. Всего к настоящему моменту к атаке были привлечены 8 БПЛА.

Первые два были выпущены примерно в 12:30 по московскому времени. Следующие два перехватили спустя около 15 минут, а третья попытка была зафиксирована еще через час.