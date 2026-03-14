Шесть человек пострадали в Белгородской области в результате атак ВСУ

Шесть человек пострадали в Шебекинском округе Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В частности, в селе Максимовка на территории предприятия взорвался FPV-дрон, в результате чего мужчина получил осколочное ранение живота и травматическую ампутацию кисти. Его госпитализировали.

В свою очередь, в селе Новая Таволжанка БПЛА нанес удар по ГАЗели. В результате минно-взрывные травмы и осколочные ранения ног выявлены у мужчины и женщины. Их доставили в больницу глава поселения и бойцы самообороны. Помимо этого, на месте происшествия выявлены повреждения окон и забора частного дома.

В городе Шебекино множественные осколочные ранения во время выполнения служебных задач получил боец "Орлана". Его доставили в городскую больницу в тяжелом состоянии.

Помимо этого, в городе из-за ударов двух FPV-дронов по предприятию женщина и мужчина получили минно-взрывные травмы и баротравмы. Им оказали необходимую медпомощь, после чего отпустили на амбулаторное лечение. Также оказались повреждены производственный цех и транспортное средство.

Ранее один человек погиб в результате атаки беспилотников на сельскохозяйственное предприятие в промзоне станицы Новоминской Каневского района Краснодарского края. Ранены оказались еще двое сотрудников предприятия, они были госпитализированы.

Губернатор Вениамин Кондратьев поручил главе Каневского района Александру Герасименко оказать всю необходимую помощь родственникам погибшего и пострадавшим. Помимо этого, повреждены административные здания и цистерны с патокой. Также возник пожар, который оперативно потушили.

