Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 15:58

Политика

Госдума ратифицировала протокол о выходе России из соглашения о помощи беженцам

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы на пленарном заседании ратифицировали протокол о выходе России из соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам от 24 сентября 1993 года. Документ на рассмотрение нижней палаты парламента внес Владимир Путин.

Протокол был подписан 10 октября 2025 года в Душанбе. Как говорится в пояснительной записке, нынешнее российское законодательство само по себе предусматривает экономические, социальные и правовые гарантии для беженцев и переселенцев.

Более того, используемые в соглашении определения понятий "беженец" и "вынужденный переселенец" соотносятся с законами РФ, в связи с этим документ 1993 года утратил свою актуальность и фактически сейчас не применяется.

Ранее Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года. Решение принято из-за отказа Европы обеспечить представительство России в уставных органах организации.

Позднее пленум Верховного суда РФ отменил свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека.

Читайте также


политика

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика