Пленум Верховного суда РФ отменил решение о применении Европейской конвенции

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пленум Верховного суда России отменил свое постановление о применении Европейской конвенции о защите прав человека. Заседание прошло под председательством главы ВС Игоря Краснова, передает РИА Новости.

Суд также исключил из других своих решений упоминание о конвенции и Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Они заменены ссылками на законодательство России, Конвенцию СНГ о правах и основных свободах человека, Всеобщую декларацию прав человека и Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года.

Как указано в постановлениях, в соответствии с последним документом каждый имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным и независимым судом. Кроме того, никто не должен подвергаться пыткам и унижающему достоинство обращению или наказанию, каждый имеет право свободно выражать свое мнение.

В постановлении говорится, что каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, а также свободу массовой информации. При этом политики, которые хотят получить общественное мнение, тем самым соглашаются стать объектом дискуссии и критики в СМИ, уточняется в документе.

В постановлении также указана рекомендация Судебному департаменту на регулярной основе обеспечивать судей аутентичными текстами и официальными переводами международных договоров России и других актов международного права.

Ранее Владимир Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, а также протоколы к ней № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года. Решение было принято из-за отказа Совета Европы обеспечить представительство РФ в уставных органах организации.