Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Помимо конвенции от 26 ноября 1987 года, денонсируются протоколы к ней № 1 и 2 от 4 ноября 1993 года, подписанные от имени России в Страсбурге 28 февраля 1996 года.

Решение было принято из-за отказа Совета Европы обеспечить представительство России в уставных органах организации. РФ продолжит бороться с нарушениями прав человека, применяя национальное законодательство.

Выход страны из указанной конвенции не нанесет ущерба россиянам, уточняла официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она заверила, что РФ остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.

Совет Европы не является единственным звеном в комплексе усилий по всеобъемлющему запрету пыток, подчеркнула дипломат.