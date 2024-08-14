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Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств 1 августа, сообщает газета "Известия" со ссылкой на официальное заявление МИД РФ.

Конвенция была подписана 28 февраля 1996 года в Страсбурге.

19 октября 2023 года Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы. По утверждению Совфеда по международным делам, это решение не должно было сказаться на сокращении конституционных гарантий прав нацменьшинств в стране благодаря законодательным нормам.

Российская сторона вышла из конвенции 8 сентября 2023-го. Причиной стало несоблюдение ее предписаний по отношению к россиянам в странах Балтии и на Украине.

Кроме того, в марте 2022 года РФ прекратила свое членство в Совете Европы. Из-за того, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет Европы в площадку для самолюбования, пояснил МИД РФ.