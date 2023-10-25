Совфед одобрил закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении в РФ

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Совфед одобрил федеральный конституционный закон, который исключает из законодательства РФ обязательное информирование генерального секретаря Совета Европы о введении или отмене в стране военного положения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева.

По его словам, такой закон приняли из-за прекращения членства РФ в Совете Европы. Как подчеркнул Полетаев, из документов "О военном положении" и "О чрезвычайном положении" исключаются пункты, касающиеся уведомления генсека СЕ. Однако нормы об информировании генерального секретаря ООН остаются.

12 октября думские депутаты утвердили федеральный конституционный закон, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в РФ военного и чрезвычайного положений.

До этого сенаторы Совета Федерации утвердили денонсацию РФ рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Единогласное решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

29 сентября Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации конвенции. Она была подписана от имени российской стороны в Страсбурге 28 февраля 1996 года и была ратифицирована в 1998 году.

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