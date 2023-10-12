В Госдуме утвердили закон об отмене информирования СЕ о военном положении

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Думские депутаты утвердили федеральный конституционный закон, который отменяет необходимость уведомлять генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в РФ военного и чрезвычайного положений.

Согласно текущему законодательству, если в РФ будет военное положение, то российский лидер должен принять меры по уведомлению генсеков ООН и Совета Европы об отступлении России от своих обязательств по международным договорам, которые связаны с ограничением прав и свобод граждан.

В случае введения ЧП такое информирование входит в обязанности МИД РФ. Вместе с этим ООН и Совет Европы получают информацию в случае прекращения действия военного или чрезвычайного положений.

После одобрения депутатами инициативы в РФ исключаются из законов "О военном положении" и "О чрезвычайном положении" пункты про информирование генсекретаря Совета Европы и сохраняются лишь положения об информировании генсека ООН. Кроме того, из закона "О чрезвычайном положении" исключается пункт о том, что международные обязательства, возложенные на российское министерство иностранных дел, вытекают из Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Днем ранее сенаторы Совета Федерации утвердили денонсацию РФ рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Единогласное решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

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