Клишас усомнился в возможности создания в РФ аналога ЕСПЧ

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Совета Федерации

В России вряд ли получится создать свой суд по правам человека. Такое мнение высказал председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, передает РИА Новости.

По его словам, такому суду нет места в российской системе.

Клишас пояснил, что тогда будет непонятно, чем будут заниматься другие суды в России.

Ранее сообщалось, что ассоциация юристов приступила к проработке вопроса о создании альтернативы Европейского суда по правам человека в России. По его словам, ассоциация запустила механизм создания рабочей группы. В этом вопросе она получила поддержку силовых структур и администрации президента.

Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы в марте. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

До этого Клишас рассказал, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода России из Совета Европы.

