Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в РФ

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Владимир Путин подписал законы о неисполнении в РФ решений Европейского суда по правам человека, вынесенных после 15 марта. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, постановления ЕСПЧ не будут основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений. Также предусматривается возможность Генпрокуратуры России до 1 января 2023 года осуществлять выплату компенсации по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.

При этом законом предусматривается создание дополнительного компенсаторного механизма, который расширит основания для отмены вступивших в законную силу судебных решений и позволит возобновлять производства по уголовному делу из-за новых или вновь открывшихся обстоятельств.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы. Данное решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

