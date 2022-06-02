В России может появиться аналог ЕСПЧ

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Ассоциация юристов приступила к проработке вопроса о создании альтернативы Европейского суда по правам человека в России. Об этом на заседании президиума и правления организации в Минюсте рассказал председатель ассоциации Сергей Степашин.

По его словам, ассоциация запустила механизм создания рабочей группы. В этом вопросе она получила поддержку силовых структур и администрации президента.

В группу, которую возглавит Степашин, войдут и представители Минюста. Ее планируют сформировать до конца месяца. Работу же намерены провести в течение года.

Степашин подчеркнул, что новый суд может быть открыт на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества.

"С БРИКС, наверное, будет все сложнее, знаете, какое давление сейчас оказывает Америка на ту же Бразилию, на ту же Индию. Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты", – приводит слова Степашина "Российская газета".

Ранее Россия приняла решение больше не участвовать в Совете Европы. В министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что Евросоюз и НАТО, имея большинство в комитете министров Совета Европы, разрушают данную организацию и усугубляют гуманитарно-правовую ситуацию в Европе, превращая Совет в площадку для самолюбования.

До этого глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас рассказал, что россияне не смогут обращаться в Европейский суд по правам человека после выхода России из Совета Европы.

