Принятые после 16 марта постановления ЕСПЧ не будут исполняться в России – законопроект

Фото: ТАСС/PA/Ronald Wittek

Постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не будут исполняться в России, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.

Из документа, опубликованного в думской базе, следует, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до указанного срока.

16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы. Данное решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

