Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях - Клишас

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Выплаты по уже вынесенным решениям ЕСПЧ будут производиться только в рублях. Такой поправкой будет дополнен законопроект, устанавливающий, что принятые после 16 марта 2022 года постановления ЕСПЧ не подлежат исполнению в РФ. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"При этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах", – написал сенатор.
Он добавил, что такие поправки будут подготовлены ко второму чтению.
16 марта Европейский суд по правам человека приостановил рассмотрение всех жалоб против России. В этот же день РФ прекратила членство в Совете Европы. Данное решение приняли в комитете министров организации на внеочередном заседании.
Также сообщалось, что постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта 2022 года, не будут исполняться в России, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму. Из документа, опубликованного в думской базе, следует, что вплоть до 1 января 2023 года Генпрокуратура РФ сможет осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до указанного срока.
Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕСПЧ приостановил рассмотрение всех жалоб против России
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