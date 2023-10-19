Путин подписал закон о денонсации Россией конвенции СЕ о защите нацменьшинств

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Владимир Путин подписал закон о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Этот документ опубликован на сайте нормативно-правовых актов.

Как утверждали в комитете Совфеда по международным делам, поскольку в российских законах есть нормы, которые регулируют права нацменьшинств, то денонсация Россией конвенции Совета Европы не скажется на сокращении конституционных гарантий прав нацменьшинств в стране.

8 сентября этого года российская сторона вышла из конвенции в связи с тем, что она не соблюдается по отношению к россиянам в странах Балтии и на Украине. В марте 2022 года РФ вышла из СЕ после 26 лет членства.

Комментируя ситуацию, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев уточнил, что Совет Европы утратил свои

изначальные функции. На этом фоне Москва с облегчением вышла из состава этой организации.

29 сентября Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации конвенции. Она была подписана от имени российской стороны в Страсбурге 28 февраля 1996 года и была ратифицирована в 1998 году.

Среди участников Совета Европы ее не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция, не ратифицировали – Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург.

Из документа следует, что стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на защиту со стороны права. Вместе с этим участники конвенции обязаны принимать необходимые меры, чтобы поощрять во всех сферах жизни полное равенство между принадлежащими к нацменьшинствам людьми и большинства населения.

Уже 10 октября депутаты Госдумы также денонсировали страсбургскую конвенцию. Законопроект одобрили сразу в трех чтениях. На следующий день сенаторы Совета Федерации одобрили денонсацию РФ рамочной конвенции.

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