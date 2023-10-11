Совфед одобрил денонсацию конвенции Совета Европы о защите нацменьшинств

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сенаторы Совета Федерации одобрили денонсацию РФ рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств. Единогласное решение было принято в ходе заседания верхней палаты парламента.

29 сентября Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации конвенции. Она была подписана от имени российской стороны в Страсбурге 28 февраля 1996 года и была ратифицирована в 1998 году.

Среди участников Совета Европы ее не подписали Франция, Монако, Андорра и Турция, не ратифицировали – Бельгия, Греция, Исландия и Люксембург.

Из документа следует, что стороны обязуются гарантировать лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, право на равенство перед законом и на защиту со стороны права. Вместе с этим участники конвенции обязаны принимать необходимые меры, чтобы поощрять во всех сферах жизни полное равенство между принадлежащими к нацменьшинствам людьми и большинства населения.

Уже 10 октября депутаты Госдумы также денонсировали страсбургскую конвенцию. Законопроект одобрили сразу в трех чтениях.

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