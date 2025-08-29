В МИД РФ прокомментировали возможную денонсацию Европейской конвенции против пыток

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не нанесет ущерба гражданам России, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Никакого ущерба нашим гражданам это не нанесет, подача ситуации в таком разрезе, мне кажется, была бы просто безответственным искажением реальной картины", – цитирует дипломата ТАСС.

Захарова уточнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека, а Совет Европы не является единственным звеном в комплексе усилий по всеобъемлющему запрету пыток.

Ранее кабмин предложил Владимиру Путину лишить юридической силы данную конвенцию, к которой Россия присоединилась в качестве члена Совета Европы. Кроме того, поступило предложение денонсировать принятые в 1993 году дополнительные протоколы к этому документу.

До этого Россия прекратила действие Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств. Этот документ был подписан в Страсбурге 28 февраля 1996 года.