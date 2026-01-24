Форма поиска по сайту

24 января, 18:31

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил артиста Юрия Башмета с днем рождения

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил народного артиста СССР и дирижера Юрия Башмета с днем рождения, отметив красоту его музыки. Артисту исполнилось 73 года, следует из соответствующей телеграммы, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

"Ваши талант, импровизация, исполнительское мастерство завораживают сердца слушателей, подчеркивая красоту и величие музыки. Возглавляемый вами оркестр "Новая Россия" восхищает уникальными концертными программами и дарит радость наслаждения классикой", – указал Собянин.

Он также пожелал артисту здоровья, благополучия и новых творческих успехов.

Башмет родился 24 января 1953 года. В 1976 году он окончил Московскую государственную консерваторию имени Чайковского. Артист выступал с сольными альтовыми концертами в Большом зале Московской консерватории, Карнеги-холле, Берлинской филармонии, театре "Ла Скала".

Он также удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, Орденами Почета, Дружбы.

Ранее Собянин поздравил с днем рождения заслуженную артистку РФ, директора Театра на Таганке Ирину Апексимову. Он пожелал, чтобы талант, энергия и любовь артистки к искусству продолжали помогать ей в реализации творческих проектов, чтобы она и дальше дарила зрителям добро и радость.

