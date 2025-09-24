Сергей Собянин поздравил с юбилеем поэтессу Ларису Рубальскую

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Сергей Собянин направил поздравительную телеграмму поэтессе, заслуженному деятелю искусств России Ларисе Рубальской, которая отмечает 80-летие, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Сердечно поздравляю Вас с юбилеем. Поэтесса большого таланта, Вы вносите яркий вклад в развитие отечественной литературы и музыкального искусства", – говорится в телеграмме.

Мэр отметил, что творчество Рубальской завоевало сердца миллионов поклонников по всей России и за рубежом, а песни на ее стихи не только попали в репертуар популярных исполнителей, но и стали частью золотой коллекции эстрады.

"Желаю Вам, уважаемая Лариса Алексеевна, доброго здоровья, благополучия, творческого и жизненного долголетия", – добавил Собянин.

Рубальская родилась 24 сентября 1945 года в Москве. В 1970 году она окончила факультет русского языка и литературы Московского областного педагогического института имени Н. К. Крупской (ныне Московский государственный областной университет. – Прим. ред.).

Свою первую песню, "Воспоминание", поэтесса написала в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Позже ее исполнила певица Валентина Толкунова. В общей сложности Рубальская является автором свыше 600 стихов и текстов к популярным и известным песням, включая "Доченька", "Живи спокойно, страна", "Свет в твоем окне" и многие другие.

Песни на ее стихи в разные годы исполняли известные артисты, среди которых Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, София Ротару, Валерий Леонтьев, Николай Басков и другие. Кроме того, Рубальская является автором многих книг, в том числе сборников стихов и прозы.

Ранее, 10 сентября, Собянин поздравлял с 70-летием народную артистку России Ларису Долину. Глава города назвал ее блистательной певицей и заявил, что она стала украшением и гордостью музыкального искусства страны.