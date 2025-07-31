Путин поздравил Якубовича с 80-летним юбилеем

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Владимир Путин поздравил народного артиста России, актера и телеведущего Леонида Якубовича с 80-летним юбилеем, сообщение появилось на сайте Кремля.

Президент России назвал Якубовича талантливым, увлеченным и позитивным человеком, а также подчеркнул, что тот добился успеха в разных творческих профессиях.

"Вы <...> поистине всенародную любовь заслужили как бессменный ведущий легендарной программы "Поле чудес" – настоящего долгожителя на телевидении", – подчеркнул Путин.

Он пожелал Якубовичу здоровья, благополучия и вдохновения.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал народного артиста России легендой отечественного телевидения, его поздравление опубликовано на сайте правительства.

"Талант и творческая энергия, тонкая ирония позволили вам стать одним из самых ярких телеведущих", – отметил Мишустин.

Он также добавил, что благодаря Якубовичу шоу "Поле чудес" продолжает пользоваться огромной популярностью, и пожелал ведущему творческих успехов, интересных проектов и "всего наилучшего".

Во время интервью с aif.ru телеведущий ответил на вопрос о том, чем бы он хотел заниматься, если бы "Поле чудес" закрыли. Якубович отметил, что у него достаточно дел, которыми он с удовольствием занимается.

"И я буду работать на этой программе до тех пор, пока она будет симпатична зрителям и пока она будет приносить успех Первому каналу. Но все, естественно, начинается, и все имеет свой конец, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я к этому отношусь философски очень", – заключил ведущий.

Ранее Путин поздравил с юбилеем народную артистку России, художественного руководителя ансамбля "Русская песня" Надежду Бабкину, ей исполнилось 75 лет.

Президент отметил, что певица посвятила себя народному искусству и внесла вклад в сохранение и развитие русской песни. Он также обратил внимание на важность общественной работы, которую проводит Бабкина.

