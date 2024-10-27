Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России Игоря Бутмана

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Сергей Собянин поздравил в телеграмме с днем рождения саксофониста Игоря Бутмана, пожелав ему "крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов".

"Ваши выступления в ведущих концертных залах России и мира неизменно собирают аншлаги, дарят слушателям незабываемые впечатления. Поклонники музыки благодарны Вам за организацию крупных джазовых фестивалей, которые обогащают культурное пространство Москвы и других городов нашей страны", – подчеркнул мэр.

Народный артист РФ в 1999 году создал Igor Butman Jazz Orchestra, который в 2012 году был переименован в Московский государственный джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана. Он стал первым российским джазовым исполнителем, выпустившим альбом (Prophecy, 2003) на лейбле Universal Music Russia.

На сегодняшний день Бутман участвует в музыкальных проектах, входит в состав жюри джазовых конкурсов и руководит некоторыми фестивалями. В 2003 году он стал лауреатом госпремии РФ в области литературы и искусства, а в 2021 году саксофонист получил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени.

Ранее стало известно, что Международный музыкальный фестиваль ArsLonga пройдет в России 24-й раз. Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября сразу на нескольких площадках, включая Зал "Зарядье" и Консерваторию. Региональная программа продлится до февраля 2025 года.

