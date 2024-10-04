В Москве пройдет X ежегодная премия "Все цвета джаза"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Церемония вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза", организатором которой традиционно выступает Радио JAZZ, состоится в банкетном зале Omega Rooftop 26 ноября.

Десятая премия впервые пройдет при участии звездного экспертного жюри: тройки финалистов в каждой из номинаций определят Игорь Бутман, Лариса Долина, Сергей Жилин, Лев Боровков, Теона Контридзе, Александр Панайотов и Владислав Лисовец.

Выбор лауреатов премии организован в несколько этапов. Редакция радиостанции будет собирать заявки на соискание с 9 сентября по 9 октября. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 14 октября по 7 ноября.

Победители в номинациях "Восходящая звезда", "Фестиваль года", "Площадка года", "Релиз года", "Музыкант года, "Мероприятие года" и "За вклад в развитие джазовой культуры" будут объявлены с 18 по 24 ноября в эфире Радио JAZZ.

Ранее стало известно, что Международный музыкальный фестиваль ArsLonga пройдет в России 24-й раз. Московская программа будет представлена с 19 октября по 24 ноября сразу на нескольких площадках, включая Зал "Зарядье" и Консерваторию. Региональная программа продлится до февраля 2025 года.