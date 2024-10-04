Концерты, спектакли и кулинарные поединки состоятся в рамках "Золотой осени" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2024 году фестиваль "Золотая осень" охватит около 30 площадок, расположенных почти по всей Москве. В ходе него гости смогут увидеть выступления популярных кавер-групп и известных артистов, спектакли театральных коллективов и кулинарные поединки на рыбных рынках, передает портал мэра и правительства столицы.

Программа фестиваля включает более 260 часов сценических и свыше 2 тысяч часов спортивных мероприятий, а также около 1,5 тысячи часов мастер-классов. Уже 4 октября, в 18:00 на сцене, расположенной на Тверской площади, состоится выступление кавер-группы Top5. На следующий день в 17:00 там же выступит музыкальный коллектив Vibe Dance. В воскресенье, 6 октября, в это же время гости фестиваля смогут увидеть ансамбль Black Tie, в состав которого входит современная танцующая электроскрипка.

Вместе с тем в пятницу, 4 октября, в 17:00 на новой площадке цикла городских мероприятий "Московские сезоны", расположенной на Краснодарской улице, пройдет уникальный концерт классической музыки "Опера в сердце". В тот же день в 17:00 в Зеленограде выступит музыкант и композитор Маша Кольцова.

Также на Ореховом бульваре 5 октября в 17:00 пройдет выступление артистов вокального квартета "Республика". Гостям удастся услышать советские песни, мировые хиты и оригинальные треки в их исполнении. Артисты являются дважды лауреатами премий "Шансон год" и Министерства внутренних дел России.

В субботу в 17:00 в проезде Серебрякова также выступят солисты группы "Полина в полет". Посетители этой площадки смогут послушать их авторские песни в стиле урбанистического дэнса с элементами латино и симфо.

На следующий день на улице Теплый Стан в 17:00 на площадке "Золотой осени" будет выступать певец и автор песен Миша Житов. Он планируется представить гостям свои новые песни.

Вместе с тем в рамках фестиваля в 2024 году выступят коллективы, исполняющие народные песни. Так, на Краснодарской улице 11 октября в 17:00 гости смогут услышать ансамбль "Белое злато". Вокалисты исполнят не только фольклорные композиции, но и песни современных жанров, а также споют авторские композиции в джазовой аранжировке.

Кроме того, на фестивале запланирована масштабная театральная программа для юных гостей. На Тверской площади 5 октября в 16:00 состоится представление "Скоморошьи сказы. Осенние небылицы", которое покажут актеры уличного театра Happy People.

В этот же день на улице Грекова в 17:00 дети смогут посмотреть спектакль "Домовенок Кузя" в рамках которого выступят артисты Пушкинского музыкально-драматического театра. На следующий день в сквере у станции метро "Некрасовка" состоится в 16:00 постановка "Сказка про репку", которую подготовил Московский детский театр марионеток.

Вместе с тем 6 октября на Авиационной улице артисты театра Parabasis покажут спектакль "Как Иван счастье искал". Спектакль начнется в 17:00.

Кроме того, в 2024 году площадками фестиваля стали сразу два рыбных рынка Москвы. Так, один из них расположен в "Митино Парке". Там состоятся кулинарные битвы, первая из которых запланирована на 5 октября. В 15:00 там "сразятся" салат из копченой горбуши с тыквой и сельдь под шубой, рецепт которой также дополнен тыквой. А на следующий день в 14:00 атлантическая треска с томатами "поборется" против пасты с песто и форелью.

Площадкой фестиваля стал и рыбный рынок "Москва – на волне" на Новоухтомском шоссе. Там 5 октября в 16:00 пройдет кулинарная битва, в ходе которой муль-фрит (блюдо из отварных мидий и картофеля фри) противопоставят креветкам темпура. А 6 октября в 15:00 здесь же "сразятся" котлеты из кальмара и рыбные котлеты.

Более подробная информация о фестивале представлена на сайте.

Фестиваль "Золотая осень" будет проводиться в Москве в период с 4 по 13 октября. В рамках мероприятия свою продукцию представят свыше 150 крупных и малых фермерских хозяйств из более чем 65 регионов России.