Фестиваль "Золотая осень" пройдет в Москве с 4 по 13 октября

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фестиваль "Золотая осень" пройдет в столице с 4 по 13 октября. В рамках мероприятия свою продукцию представят свыше 150 крупных и малых фермерских хозяйств из более чем 65 регионов РФ. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы.

Фестиваль объединит около 30 городских площадок. По словам заммэра Натальи Сергуниной, посетителей ждет обширная программа. В нее войдут кулинарные и творческие мастер-классы, дегустации, соревнования, концерты и выставки. Все желающие смогут также пройти по гастрономическому маршруту в Камергерском переулке и попробовать осенние блюда, которые приготовят в 20 ресторанах.

Одной из центральных локаций проведения фестиваля станет Тверская площадь. Там горожане будут украшать глиняные тарелки жостовской, хохломской и палехской росписями, декорировать подсвечники, создавать саше с добавлением эфирных масел. Для детей предусмотрены спектакли по мотивам русских сказок.

Впервые в число площадок войдут два рыбных рынка. Один из них расположен в Косино-Ухтомском районе, другой – в Митине. Опытные повара расскажут гостям рецепты блюд из морепродуктов с добавлением сезонных овощей и фруктов.

Ранее Сергей Собянин подвел итоги фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который проходил в столице 100 дней. За все время работы московские летние фестивали посетили свыше 10,5 миллиона человек. В этом году поучаствовать в организации мероприятий могли все желающие. Около 25% всех активностей придумали сами москвичи.