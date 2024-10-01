Москвичи выберут лучшие площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Новое голосование началось в проекте "Активный гражданин". Горожане смогут выбрать лучшие площадки фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который прошел с 1 июня по 8 сентября. В рамках фестиваля желающие смогли посетить кинопоказы и театральные постановки, спортивные соревнования и лекции, экскурсии и выставки. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Фестиваль "Лето в Москве" объединил парки, скверы, набережные, бульвары и улицы в разных округах столицы. Всего в масштабных мероприятиях участвовали 600 локаций. Гости фестиваля оценивали каждую площадку через QR-коды, нанесенные на информационные стелы. Наиболее популярными локациями стали парк искусств "Музеон", ВДНХ, парк Северного речного вокзала, сквер Олимпийских Чемпионов и детский парк "Фили".

"Площадки-лидеры, получившие самые высокие оценки, представлены в стартовавшем сегодня общегородском опросе. Заодно приглашаем выбрать мероприятия, которые вам хотелось бы видеть на летнем фестивале в следующем году: мастер-классы, концерты, тренировки, ярмарки или другие. Можно отметить до пяти вариантов либо предложить свой", – отметила вице-мэр.

Еще один вопрос, на который предстоит ответить пользователям "Активного гражданина", посвящен тому, готовы ли участники опроса организовать в рамках фестиваля в 2025 году свои мероприятия.

Между тем в рамках завершения фестиваля ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы", который проходил под эгидой "Лета в Москве. Все на улицу!", все растения, представленные на нем, начали готовить к зиме. На фестивале более 50 крупных площадок были превращены в пространства с выставочными садами.

Сейчас их начали укрывать щепой, обрезать и оставлять до весны. Кроме того, с наступлением холодов их частично перевезут с площадок фестиваля и высадят в более подходящих условиях. Например, часть растений переедут в кинопарк "Москино" и в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук.