Растения фестиваля "Лето в Москве" на зиму перевезут в ботанический сад и зоопарк

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Фестиваль ландшафтного дизайна "Лето в Москве. Сады и цветы" завершился в столице и многолетние растения начали готовить к зиме, передает портал мэра и правительства Москвы.

Этим летом более 50 крупных площадок, среди которых Манежная, Пушкинская, Биржевая и Триумфальная площади, лестница у Российской государственной библиотеки, улицы Тверскую, Новый Арбат и Кузнецкий Мост, были превращены в пространства с выставочными садами. Небольшие цветочные композиции также украшали загсы, мосты, вокзалы, поликлиники и другие социальные объекты.

Сейчас многолетние растения начали готовить к зиме. Их укрывают щепой, обрезают и оставляют до весны, а с наступлением холодов частично перевезут с площадок фестиваля и высадят в более подходящих условиях.

Так, часть растений переедут в кинопарк "Москино", который украсят 800 деревьев, около 75 тысяч цветущих многолетников и 45 тысяч злаков и трав, более 1 800 папоротников и почти 45,5 тысячи кустарников. Растения будут не только дополнять ландшафт парка, но и использоваться в качестве природных декораций в съемках.

Около 500 южных кустарников и трав, 30 лиан, а также более 300 комнатных и свыше 100 водных растений отправятся в Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук. Здесь будут высажены крупные представители семейства пальмовых, разные виды кленов, диксония антарктическая с берегов Тасмании, вечнозеленые эпифиты, фейхоа, лимоны и кумкват, а также оливы, аукуба, гревиллея, лавр благородный и магнолия.

Московский зоопарк получит более трех тысяч редких и прихотливых растений, включая лианы и экзотические южные виды, а также водные и комнатные цветы и травы, крупные кустарники, деревья, пальмы, папоротники, кактусы и бамбук. Растения станут украшением для теплых павильонов зоопарка, таких как "Дом птиц" и "Приматы".

Благодаря этому большинство многолетних растений фестиваля продолжит радовать жителей и гостей столицы и в следующем году.

Ранее в пальмовой оранжерее Ботанического сада МГУ расцвела черная орхидея-паук. Максиллярия шункеана является одной из самых темных представителей своего вида. Несмотря на то что орхидеи не вырабатывают темный пигмент, растение по мере роста окрашивается в цвет, близкий к черному. Следующие две недели в "Аптекарском огороде" открыта выставка осенних цветов, где представлены амсонии, посконники, седумы и эхинацеи.

