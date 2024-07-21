Москвичи смогут обзавестись грядкой в "Зеленой школе" Парка Горького

Фото: depositphotos/amixstudio

Москвичи, у которых нет дачи, смогут обзавестись грядкой в центре города и вырастить собственный урожай благодаря проекту Парка Горького "Зеленая школа", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Этот проект был создан в 2012 году. "Школа" находится рядом со входом в парк. На ее территории был устроен общественный огород, а также возведено здание, внутри которого работают мастерские и проходят творческие занятия. Кроме того, в "Зеленой школе" есть площадка для уличных игр и праздников. Вместе с тем в "Школе" работает небольшая библиотека.

На протяжении всего года юные москвичи могут приходить на разные кружки, а во время школьных каникул для посещения открыт лагерь дневного пребывания, который также называют кампусом, и проводятся различные мастер-классы. При этом все творческие занятия в "Зеленой школе" разрабатываются с заботой об экологии.

"Главная идея "Зеленой школы" – показать детям, что из подручных материалов можно сделать практически что угодно. Слепить из глины посуду, выстрогать мебель из досок, вырастить овощи и приготовить из них разные блюда. В творчестве мы не применяем готовые наборы – все расходные материалы используются вторично: упаковки из-под яиц, пластиковые стаканчики, пустые бутылки и так далее. Дети создают из них игрушки, украшения и разные арт-объекты", – рассказала основатель и директор проекта Ксения Будина.

В рамках "Зеленой школы" также действует общественный огород, в котором создали свыше 170 грядок. Чернозем было решено насыпать в пластмассовые ящики, к каждому их которых прилагается яркий стикер с фамилией хозяина грядки.

Будина отметила, что продажа абонементов в общественный огород открывается на сайте проекта в апреле. В мае проводится торжественное открытие огорода, в ходе которого участники получают семена, рассаду и садовый инвентарь, а также дневник с наклейками, в котором они смогут отмечать, что посадили и сколько урожая собрали. После этого на протяжении лета москвичи могут в любое удобное для них время приходить на свои грядки и ухаживать за растениями.

В основном грядки в общественном огороде приобретают семьи с детьми. Однако внимание к проекту проявляет и московская молодежь, и взрослые жители столицы, у которых нет собственной дачи.

Сотрудники "Школы" ежедневно поливают весь огород, но все прочие сельскохозяйственные работы ложатся на плечи обладателей грядок.

"В этом и есть смысл проекта: чтобы человек посадил семена, добросовестно ухаживал за овощами, а потом собрал хороший урожай. Однажды мы ради эксперимента посадили проросшую картошку, которую купили для кулинарных мастер-классов. И эта грядка пользовалась среди детей большой популярностью: ребята искали в земле клубни, будто это какой-то клад", – поделилась Будина.

Школа закупает рассаду и семена во Всероссийском научно-исследовательском институте орошаемого овощеводства и бахчеводства, представители которого гарантируют их качество и всхожесть.

Вместе с тем сильные дожди, накрывшие Москву в июне, и жаркая погода второго летнего месяца стали причиной, по которой в 2024 году на общественном огороде собрали богатый урожай. Так, на грядках взошли томаты, морковь, свекла, капуста, патиссоны и кабачки. Кроме того, там выросли подсолнухи, которые сажали в "Зеленой школе" впервые.

При этом организаторы проекта отказались от использования опрыскивателей и удобрений. Вместо этого рядом с овощами высаживают растения, которые привлекают насекомых-опылителей: гречиху, календулу и другие. В огороде также установили домик для насекомых. Дети сделали его самостоятельно во время занятий в мастерской.

Кроме того, раз в две недели участники общественного огорода могут прийти на встречу с агрономом Парка Горького. Во время этих мероприятий они получают подробную консультацию о сельскохозяйственных культурах и советы по поводу своих грядок.

Зимой и осенью в школе проходят занятия по созданию мини-огорода в квартире. Там посетители узнают, как вырастить на подоконнике лук, огурцы, фасоль, салат, горох, пряные травы или микрозелень.

Между тем эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала, что в июле жители столичного региона могут посеять зелень, а также посадить редис, дайкон и огурцы. Это позволит им получить "зеленый конвейер", который не перестанет "работать" до конца осени.

