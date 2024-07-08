Садовод Воронова: редис и огурцы стоит высаживать в июле

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В июле на даче можно посеять зелень, а также посадить редис, дайкон и огурцы, рассказала Москве 24 эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

"Весь сезон вне зависимости от месяца мы постоянно, каждые две недели сеем зелень – укроп, салат, рукколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет "зеленый конвейер", – указала специалист.

Также в июле можно посадить огурцы, чтобы в сентябре получить урожай.



Ольга Воронова эксперт Союза садоводов В середине июля, 15-го числа, сажается дайкон – очень вкусная, неострая редька. После 20 июля сажают редис – раньше не стоит, так как из-за большого количества света он сразу начнет цвести.

"Если вы купили цветы в питомнике, то есть контейнерные растения (например, гортензии), то их тоже можно посадить в июле. Они от этого стресса не испытывают. Просто нужно их притенять и стараться все-таки не высаживать именно в 40-градусную жару", – отметила Воронова.

Ранее биолог, энтомолог Роман Хряпин рассказал, что муравьи на дачном участке представляют серьезную опасность для урожая. Они защищают от хищников тлю и способствуют ее распространению. Чтобы избавиться от муравьев, эксперт посоветовал использовать специальные приманки. Также можно облить колонию кипятком, если она расположена там, где нет растений. Если же муравьи ползают по деревьям, необходимо плотно обмотать ствол лентой и намазать ее долгосохнущим клеем, который используется для отлова мух и ос.