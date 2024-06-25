Энтомолог Роман Хряпин дал советы по борьбе с муравьями и осами на даче

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Несколько несложных методов помогут в борьбе с осами и муравьями на дачном участке, рассказал Москве 24 биолог, энтомолог Роман Хряпин.

Специалист напомнил, что косвенно муравьи могут нанести саду значительный ущерб: они защищают от хищников тлю, которая считается основным вредителем растений, и способствуют ее распространению.

"Чаще всего гнездо муравьев находится глубоко в земле. Чтобы уничтожить такой муравейник, не загрязнив пестицидами почву, можно раскладывать специальные отравленные приманки, они продаются в магазинах", – указал эксперт.

Однако при таком способе избавиться от них получится не сразу: срок гибели муравьиной колонии при употреблении даже эффективных приманок составляет не менее 28 дней с момента применения.

Если же муравейник расположен на грядке и видно, откуда выходят насекомые, можно его выкопать, аккуратно поместить в ведро или тачку и выбросить за участок, говорит Хряпин. А если колония расположена компактно там, где нет растений, можно облить ее кипятком.



Роман Хряпин биолог, энтомолог В случае когда муравьи ползают по деревьям и кустарникам и разводят на них тлю, можно сделать и так называемый ловчий пояс: плотно обмотать ствол дерева какой-то лентой и намазать ее долгосохнущим клеем, который используется для отлова мух и тараканов.

Инсектицид же можно использовать, если муравейник находится не на грядке и не вблизи каких-то культурных растений, а между плитками или в фундаменте.

"Концентрат эмульсии или суспензии разбавляется водой по инструкции. Далее вы взбалтываете жидкость и тоненькой струйкой из бутылки объемом 1,5–2 литра постепенно заливаете этот раствор в щели, дыры, из которых выходят муравьи. Таким образом, их можно достаточно быстро истребить", – рассказал Хряпин.

Опасность для дачного участка представляют и осы. Несмотря на то что они опыляют растения, они также могут напасть на человека, случайно приблизившегося к их гнезду.



Роман Хряпин биолог, энтомолог Обычно осы располагают свои гнезда в сарае под потолком, в уличных туалетах и на чердаках зданий. Чтобы избавиться от них, нужно надеть плотную одежду, толстые резиновые или кожаные перчатки и обязательно закрыть лицо какой-нибудь сеткой. Дальше необходимо взять пакет, аккуратно срезать гнездо, положить его туда и выбросить.

Если же гнездо расположено в труднодоступном месте – под обшивкой дома, между бревнами, то также необходимо применять инсектициды.

"Смотрим, куда влетают и откуда вылетают осы, и обрабатываем все эти отверстия и близлежащие щели специальным средством", – указал специалист.

Ранее россиянам посоветовали при аллергии после укуса жалящего насекомого пить больше чистой воды, чтобы снять общую интоксикацию организма. При появлении одышки, нарушении дыхания, тошноты, рвоты, головокружения, озноба, подергивания конечностей и невнятной речи следует вызвать скорую помощь.