Энтомолог Марьинский рассказал, ждет ли Москву нашествие комаров

Июнь в столице выдался теплым и богатым на осадки. По словам синоптиков, до конца месяца в городе прогнозируется еще минимум два дождливых периода. Рассказываем, стоит ли москвичам ждать нашествия комаров.



Идеальные погодные условия

Первая "партия" комаров в столичном регионе обычно появляется к концу мая – началу июня, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. В это время как раз устанавливаются достаточно высокие дневные и ночные температуры, а также сохраняются лужи, где личинки кровососущих успешно развиваются.

"Дальше в течение лета все зависит от погоды. Если она сухая, без осадков, то все временные водоемы пересыхают и личинкам негде развиваться. Но если погода дождливая, то комары станут прибывать. Но с какой скоростью это будет, зависит уже от температуры воздуха. Чем она выше, тем быстрее проходит развитие кровососущих", – пояснил специалист.

Марьинский не исключил, что этим летом в Москве будет много комаров, так как июнь в столице выдался теплый и дождливый.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Когда лето теплое и одновременно дождливое, как сейчас, то, к сожалению, в первой его половине кровососущие комары прибывают с очень большой скоростью и примерно до середины-конца июля их количество будет только возрастать.

При этом ни о каком нашествии комаров речи не идет. "Если погодные условия способствуют их развитию, это лишь говорит о том, что насекомых будет больше. Но вовсе не означает, что количество комаров выйдет за какие-то ожидаемые границы", – подчеркнул энтомолог.

Эксперт добавил, что колебание численности комаров – это совершенно нормальный процесс.



Лучшие методы борьбы

Некоторые люди являются более привлекательными для комаров, рассказал Вадим Марьинский.

"В первую очередь комары реагируют на определенный комплекс запахов от веществ, которые человек выделяет с потом. Таких людей им легче найти. Также кровососущих привлекает повышенная концентрация углекислого газа, который человек выдыхает, и тепло тела", – отметил эксперт.

Лучшим способом оградить себя от кровососущих в квартире является применение фумигаторов со специальными пластинами. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов установку противомоскитной сетки. В комбинации эти два метода способны эффективно защитить дом от комаров.

Есть свои хитрости и для выездов на природу. В этом случае лучшим средством от комаров являются современные спреи-репелленты. Главное, пользоваться ими строго по инструкции и ориентироваться на время работы препарата, которое указано на упаковке. При правильном применении репелленты абсолютно безопасны для человека. Менее эффективным способом борьбы с кровососущими считается разжигание костра.





Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Костер, конечно, будет несколько отпугивать комаров, но не очень сильно. Могу сказать, какой действительно работает. Это костер из кизяка – сухого помета различных травоядных животных. Его для защиты от насекомых разводят пастухи в высокогорной Монголии. Но вряд ли человек, который не привык к таким методам, легко согласится на такой костер.

Вместе с тем специалист не советует использовать для борьбы с комарами различные эфирные масла и одеколон. Кровососущие действительно обладают чутким нюхом, однако это их вряд ли отпугнет.

