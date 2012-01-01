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18 июня, 17:49

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Энтомолог Марьинский рассказал, ждет ли Москву нашествие комаров

"Прибывают с большой скоростью": когда комары появятся в Москве и как от них защититься

Июнь в столице выдался теплым и богатым на осадки. По словам синоптиков, до конца месяца в городе прогнозируется еще минимум два дождливых периода. Рассказываем, стоит ли москвичам ждать нашествия комаров.

Идеальные погодные условия

Фото: depositphotos/mrfiza

Первая "партия" комаров в столичном регионе обычно появляется к концу мая – началу июня, рассказал Москве 24 научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. В это время как раз устанавливаются достаточно высокие дневные и ночные температуры, а также сохраняются лужи, где личинки кровососущих успешно развиваются.

"Дальше в течение лета все зависит от погоды. Если она сухая, без осадков, то все временные водоемы пересыхают и личинкам негде развиваться. Но если погода дождливая, то комары станут прибывать. Но с какой скоростью это будет, зависит уже от температуры воздуха. Чем она выше, тем быстрее проходит развитие кровососущих", – пояснил специалист.

Марьинский не исключил, что этим летом в Москве будет много комаров, так как июнь в столице выдался теплый и дождливый.

Когда лето теплое и одновременно дождливое, как сейчас, то, к сожалению, в первой его половине кровососущие комары прибывают с очень большой скоростью и примерно до середины-конца июля их количество будет только возрастать.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

При этом ни о каком нашествии комаров речи не идет. "Если погодные условия способствуют их развитию, это лишь говорит о том, что насекомых будет больше. Но вовсе не означает, что количество комаров выйдет за какие-то ожидаемые границы", – подчеркнул энтомолог.

Эксперт добавил, что колебание численности комаров – это совершенно нормальный процесс.

Лучшие методы борьбы

Фото: depositphotos/Kwangmoo

Некоторые люди являются более привлекательными для комаров, рассказал Вадим Марьинский.

"В первую очередь комары реагируют на определенный комплекс запахов от веществ, которые человек выделяет с потом. Таких людей им легче найти. Также кровососущих привлекает повышенная концентрация углекислого газа, который человек выдыхает, и тепло тела", – отметил эксперт.

Лучшим способом оградить себя от кровососущих в квартире является применение фумигаторов со специальными пластинами. Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов установку противомоскитной сетки. В комбинации эти два метода способны эффективно защитить дом от комаров.

Есть свои хитрости и для выездов на природу. В этом случае лучшим средством от комаров являются современные спреи-репелленты. Главное, пользоваться ими строго по инструкции и ориентироваться на время работы препарата, которое указано на упаковке. При правильном применении репелленты абсолютно безопасны для человека. Менее эффективным способом борьбы с кровососущими считается разжигание костра.

Костер, конечно, будет несколько отпугивать комаров, но не очень сильно. Могу сказать, какой действительно работает. Это костер из кизяка – сухого помета различных травоядных животных. Его для защиты от насекомых разводят пастухи в высокогорной Монголии. Но вряд ли человек, который не привык к таким методам, легко согласится на такой костер.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Вместе с тем специалист не советует использовать для борьбы с комарами различные эфирные масла и одеколон. Кровососущие действительно обладают чутким нюхом, однако это их вряд ли отпугнет.

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