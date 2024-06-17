Врач Паршина: укус комара может вызвать анафилактический шок

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Комариный укус может спровоцировать анафилактический шок. Об этом заявила заведующая отделением аллергологии и иммунологии НКЦ № 2, младший научный сотрудник ФГБНУ РНЦХ имени академика Петровского Евгения Паршина, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач рассказала, что укусы насекомых делятся на три группы по степени тяжести. Легкая степень, при которой после укуса появляются покраснение и кожная сыпь, встречается чаще всего.

Средняя степень тяжести сопровождается многоформной эритемой (появление на коже красных узелков), токсидермией (сильное воспаление кожи) и различными аллергическими реакциями в виде волдырей и отеков, объяснила Паршина. Среди опасных последствий специалист также назвала отек слизистых, голосовую осиплость, удушье и падение артериального давления.

По ее словам, одна из наиболее опасных реакций человека на укус насекомого – поражение нервной системы. У человека могут отниматься конечности и проявляться судорога в мышцах, объяснила врач. Такие симптомы могут стать причиной смерти, поэтому они требуют своевременного врачебного вмешательства, предупредила Паршина.

Ранее аллерголог-иммунолог Анна Усачева отметила, что после укуса насекомого для снятия общей интоксикации нужно пить больше жидкости. Если же появились одышка, тошнота, рвота, головокружение, озноб и другие опасные симптомы, она рекомендовала вызвать скорую помощь. Кроме того, подчеркнула Усачева, аллергическая реакция на укус может возникнуть как у взрослого, так и у ребенка.