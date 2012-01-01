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11 июня, 19:16

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Биолог Хряпин рассказал об угрозе испанских слизней для посадок

Скользкие вредители: чем опасны испанские слизни

С наступлением теплого времени года жители Москвы и Подмосковья снова стали замечать на улицах испанских слизней. Эти моллюски считаются инвазивным видом, то есть случайно попавшим в регион и успешно там прижившимся. По словам экспертов, они даже переносят холодные зимы. Рассказываем подробности, а также разбираемся, могут ли испанские слизни навредить человеку.

Инвазивный вид

Фото: 123RF/inavanhateren

Сообщения о том, что жители столичного региона снова начали замечать испанских слизней, появились в телеграм-каналах. В постах отмечается, что моллюски представляют для людей опасность. Они якобы переносят гельминтов, нематод и кишечную палочку.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что этот вид является для города инвазивным. В столицу испанских слизней завезли порядка 10 лет назад. Вероятно, этот вид моллюсков добрался до нового места обитания вместе с посадочным материалом из питомников Европы.

"Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований", – объясняет Кунафин.

Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве не приходится – наши зимы, в отличие от европейских, для них жесткие. В холодное время выживают далеко не все слизни.
Азамат Кунафин
начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы

В свою очередь, биолог-энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 рассказал, почему некоторые особи все же переживают столичные зимы.

"Климат у нас меняется пока в сторону потепления. И благодаря этому многие из позвоночных, которые до сих пор были распространены в более южных и даже тропических регионах, спокойно адаптируются к нашим температурам", – пояснил эксперт.

Для беспозвоночных важны не отдельные сильные заморозки с понижением до критических значений, а общая продолжительность низких температур. Длинный теплый период года и относительно небольшая продолжительность холодов, пусть даже с сильными морозами, в большинстве случаев устраивает беспозвоночных. Длинная слабоморозная зима и короткое лето, напротив, влияет на них плохо.
Роман Хряпин
биолог-энтомолог

По словам биолога, испанские слизни могут переживать зиму в верхних слоях почвы, под корой, в щелях фундамента строений и других укромных местах.

Для кого опасны?

Фото: 123RF/reddogs

Эти моллюски не представляют серьезной опасности для человека. "Никаких болезней или опасных для нас паразитов они не переносят и ничем нам не угрожают", – подчеркнул биолог-энтомолог Роман Хряпин.

Однако если человек по какой-то причине потрогал слизня, лучше все же тщательно помыть руки.

Если вы потрогаете испанского слизня руками, потом руки не помоете и случайно потяните их в рот, можете получить легкое расстройство пищеварения.
Роман Хряпин
биолог-энтомолог

Между тем дачникам следует учитывать, что моллюски способны навредить зеленым насаждениям.

"Слизни питаются зелеными частями живых растений, поэтому являются вредителями. Они могут подъедать практически любые культуры", – предупредил биолог.

Для борьбы с испанскими слизнями эксперт посоветовал разложить на участке ловушки – доски или куски шифера. Моллюски будут скрываться под ними в солнечный день. После того как слизни забрались в укрытие, необходимо поднять его и собрать вредителей вручную.

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