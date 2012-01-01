Биолог Хряпин рассказал об угрозе испанских слизней для посадок

С наступлением теплого времени года жители Москвы и Подмосковья снова стали замечать на улицах испанских слизней. Эти моллюски считаются инвазивным видом, то есть случайно попавшим в регион и успешно там прижившимся. По словам экспертов, они даже переносят холодные зимы. Рассказываем подробности, а также разбираемся, могут ли испанские слизни навредить человеку.



Инвазивный вид

Сообщения о том, что жители столичного региона снова начали замечать испанских слизней, появились в телеграм-каналах. В постах отмечается, что моллюски представляют для людей опасность. Они якобы переносят гельминтов, нематод и кишечную палочку.

Начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Азамат Кунафин рассказал, что этот вид является для города инвазивным. В столицу испанских слизней завезли порядка 10 лет назад. Вероятно, этот вид моллюсков добрался до нового места обитания вместе с посадочным материалом из питомников Европы.

"Оценить его влияние на экосистему Москвы в полной мере пока не представляется возможным, так как еще нет комплексных научных исследований", – объясняет Кунафин.





Азамат Кунафин начальник отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Однако считаю, что говорить о засилье испанских слизней в Москве не приходится – наши зимы, в отличие от европейских, для них жесткие. В холодное время выживают далеко не все слизни.

В свою очередь, биолог-энтомолог Роман Хряпин в беседе с Москвой 24 рассказал, почему некоторые особи все же переживают столичные зимы.

"Климат у нас меняется пока в сторону потепления. И благодаря этому многие из позвоночных, которые до сих пор были распространены в более южных и даже тропических регионах, спокойно адаптируются к нашим температурам", – пояснил эксперт.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Для беспозвоночных важны не отдельные сильные заморозки с понижением до критических значений, а общая продолжительность низких температур. Длинный теплый период года и относительно небольшая продолжительность холодов, пусть даже с сильными морозами, в большинстве случаев устраивает беспозвоночных. Длинная слабоморозная зима и короткое лето, напротив, влияет на них плохо.

По словам биолога, испанские слизни могут переживать зиму в верхних слоях почвы, под корой, в щелях фундамента строений и других укромных местах.



Для кого опасны?

Эти моллюски не представляют серьезной опасности для человека. "Никаких болезней или опасных для нас паразитов они не переносят и ничем нам не угрожают", – подчеркнул биолог-энтомолог Роман Хряпин.

Однако если человек по какой-то причине потрогал слизня, лучше все же тщательно помыть руки.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Если вы потрогаете испанского слизня руками, потом руки не помоете и случайно потяните их в рот, можете получить легкое расстройство пищеварения.

Между тем дачникам следует учитывать, что моллюски способны навредить зеленым насаждениям.

"Слизни питаются зелеными частями живых растений, поэтому являются вредителями. Они могут подъедать практически любые культуры", – предупредил биолог.

Для борьбы с испанскими слизнями эксперт посоветовал разложить на участке ловушки – доски или куски шифера. Моллюски будут скрываться под ними в солнечный день. После того как слизни забрались в укрытие, необходимо поднять его и собрать вредителей вручную.

