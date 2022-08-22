Энтомолог рассказал, как себя вести при встрече с "осиным пауком"

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Ядовитый "осиный паук" кусает человека, только если чувствует угрозу. Если его не трогать, никакой опасности он не представляет, рассказал Москве 24 биолог-энтомолог Роман Хряпин.

Ранее жители разных городов Подмосковья заметили ядовитых пауков вида "Аргиопа Брюнниха", которых из-за окраса еще называют "осиными". Обитают такие пауки в основном на юге России.

По словам Хряпина, в Подмосковье их наблюдают уже не впервые. "Года четыре назад тоже была вспышка. В поле или на лугу эти пауки висели по кустам, в бурьяне, где они плетут свою паутину. Поэтому ничего удивительного здесь нет: сейчас очередная вспышка, так как установилось длинное, теплое лето", – объяснил эксперт.

Необязательно, что эти пауки были завезены с юга страны, отметил он. "Скорее всего, шел процесс медленного расширения ареала их обитания на север. Им удалось закрепиться, так как идет достаточно хорошо заметное потепление климата в Подмосковье и в средней полосе России. Соответственно, многие южные виды проникают на север и закрепляются здесь", – сказал специалист.

У каждого паука в той или иной степени есть яд, подчеркнул Хряпин. При этом кожу человека способны прокусить не все виды. "Аргиопа Брюнниха" могут это сделать, однако серьезных последствий от этого не будет, успокоил специалист.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Он вполне способен прокусить кожу человека и, скажем так, причинить местную неприятность. Несколько дней место укуса будет болеть, краснеть и опухать. У отдельных особо чувствительных людей может проявиться аллергия с кратковременным поднятием температуры, но не до предельных значений.

"Один-два дня, и все пройдет. Никакой серьезной опасности этот паук для человека не представляет", – добавил биолог-энтомолог.

Если говорить о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, после укуса никаких мер можно не принимать. Максимум приложить холод в первые минуты, чтобы уменьшить отек, посоветовал Хряпин.

"Когда это ребенок, то все зависит от того, где укус. Если это, например, нога, рука или палец, ничего страшного не случится. Если укус в области головы, тут уже я бы обратился к врачу. Потому что реакция может быть самой неожиданной и непредсказуемой. Мало ли, вдруг человек – аллергик, могут опухнуть дыхательные пути. А это уже опасно", – предупредил специалист.

Он подчеркнул, что первыми "осиные пауки" не нападают. Поэтому при встрече с ними не нужно ничего бояться.





Роман Хряпин биолог-энтомолог Вы встретились: он сидит, вы его не трогаете, и он вас не трогает. Он на вас не нападет, это не в его интересах. В нормальных условиях он не покидает свою паутину, если человек ее не разрушит. Он укусит, только если его схватить. Так он защищается, это его самооборона.

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