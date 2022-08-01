Биолог рассказал, чем опасно распространение испанских слизней в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"
Испанские слизни не представляют угрозы для человека, но вредят окружающей природе. Об этом Москве 24 рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.
Ранее в Сети появились фотографии с гигантскими моллюсками, найденными в Москве. На кадрах видно, что по размеру они почти с человеческую ладонь.
По словам Воробьева, из-за крупного размера таким слизням требуется больше пищи.
"Обычные слизни едят клубнику, испанские питаются абсолютно всем, тем они и опасны. Если они начнут активно и бесконтрольно размножаться, они могут нанести вред природе, как саранча", – предупредил биолог.
В наших краях у испанских слизней нет естественных врагов, а потому они так быстро размножаются, продолжил Воробьев.
"В Москве они уже не первый год. Их не едят даже птицы, потому что они выделяют ядовитые вещества. Не сдерживает и суровая российская зима. Хотя, возможно, последнее время зимы были не очень суровые, потому они у нас и прижились", – рассуждает эксперт.
По одной из версий, моллюски прибыли в Россию с юга Европы, объяснил биолог. "С посадочным материалом или с какими-то тропическими фруктами, как Чебурашка. Теперь они здесь каким-то образом адаптировались, никаких болезней и вредителей у них тут нет", – уточнил он.
По словам Воробьева, для человека испанские слизни безвредны.
Действенный способ уничтожить вредителей, если вдруг они появились на дачном участке, – физический, советует агроном. "Их собирают и давят. Неприятно, но эффективно", – подчеркнул он.
Также можно использовать моллюскоциды – ядохимикаты, которые уничтожают моллюсков, в том числе и испанских слизней, заключил биолог.
Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупреждал, что испанские слизни могут активизироваться к середине лета в Москве. Специалист отметил, что последние годы они успешно расселяются за пределы своего исходного ареала обитания.
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