Биолог рассказал, чем опасно распространение испанских слизней в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва сейчас"

Испанские слизни не представляют угрозы для человека, но вредят окружающей природе. Об этом Москве 24 рассказал биолог и агроном Михаил Воробьев.

Ранее в Сети появились фотографии с гигантскими моллюсками, найденными в Москве. На кадрах видно, что по размеру они почти с человеческую ладонь.

По словам Воробьева, из-за крупного размера таким слизням требуется больше пищи.

"Обычные слизни едят клубнику, испанские питаются абсолютно всем, тем они и опасны. Если они начнут активно и бесконтрольно размножаться, они могут нанести вред природе, как саранча", – предупредил биолог.





Михаил Воробьев биолог, агроном Даже были случаи нападения испанских слизней на птенцов. Они заползают в гнезда и жуют их. Вот такие неприятные вещи.

В наших краях у испанских слизней нет естественных врагов, а потому они так быстро размножаются, продолжил Воробьев.

"В Москве они уже не первый год. Их не едят даже птицы, потому что они выделяют ядовитые вещества. Не сдерживает и суровая российская зима. Хотя, возможно, последнее время зимы были не очень суровые, потому они у нас и прижились", – рассуждает эксперт.

По одной из версий, моллюски прибыли в Россию с юга Европы, объяснил биолог. "С посадочным материалом или с какими-то тропическими фруктами, как Чебурашка. Теперь они здесь каким-то образом адаптировались, никаких болезней и вредителей у них тут нет", – уточнил он.

По словам Воробьева, для человека испанские слизни безвредны.





Михаил Воробьев биолог, агроном Может, какие-то заболевания они и переносят, но не думаю, что люди плотно контактируют с ними. Вряд ли кто-то захочет поиграть с ними или съесть. Так что если в руки их не брать, то они не представляют угрозы.

Действенный способ уничтожить вредителей, если вдруг они появились на дачном участке, – физический, советует агроном. "Их собирают и давят. Неприятно, но эффективно", – подчеркнул он.

Также можно использовать моллюскоциды – ядохимикаты, которые уничтожают моллюсков, в том числе и испанских слизней, заключил биолог.

Ранее научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский предупреждал, что испанские слизни могут активизироваться к середине лета в Москве. Специалист отметил, что последние годы они успешно расселяются за пределы своего исходного ареала обитания.

