Энтомолог рассказал, опасно ли нашествие шелкопряда в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что бабочки непарного шелкопряда не опасны ни для людей, ни для зеленых насаждений.
Ранее жители подмосковной Электростали заметили на одной из площадей города множество бабочек. Судя по фотографиям, скорее всего, речь идет о непарном шелкопряде. Это насекомое принято считать вредителем.
Марьинский отметил, что для большинства насекомых характерны периодические колебания численности.
"Что касается причин, то однозначно сказать тут достаточно сложно, потому что должно сойтись довольно много факторов, в первую очередь погодных. То, какая была зима, и так далее", – говорит эксперт.
По словам энтомолога, для деревьев опасность представляют именно гусеницы непарного шелкопряда, а не сами бабочки.
"Для зеленых насаждений, вообще для деревьев гусеницы непарного шелкопряда действительно опасны, потому что при массовых вспышках численности они могут повреждать очень большие площади самых разных видов деревьев. Но что касается бабочек, то есть взрослых особей, то они как раз уже совершенно безобидны", – пояснил специалист.
По словам энтомолога, для людей ни гусеницы, ни бабочки непарного шелкопряда не опасны.
"Гусеницы у них травоядные, а сами бабочки фактически не питаются, поэтому к людям они никакого отношения не имеют. Никаких заболеваний не переносят, но, безусловно, если случается такая вспышка численности, то нужно за ней тщательно следить", – говорит специалист.
Специалист отмечает, что бабочки непарного шелкопряда живут не очень долго. Поэтому через неделю-две вспышка завершится.
Ранее нашествие бабочек произошло в Ульяновской области. Местные жители поделились роликами, на которых видно, как насекомые облепляют все вокруг. В Минприроды Ульяновской области сообщили, что речь идет о вспышке численности непарного шелкопряда, которая на территории региона наблюдается впервые за 10 лет. Глава ведомства поручил разработать план по борьбе с вредителем.
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