Энтомолог объяснил нашествие гусениц в Подмосковье

Фото: предоставлено читателями "Москва 24"
Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский рассказал Москве 24, что рост числа гусениц в Подмосковье – абсолютно нормальное явление.
Ранее в редакцию сайта Москва 24 прислали фото из Шатурского района Московской области. На снимке видно, как множество гусениц буквально облепили одну из берез.
Марьинский отмечает, что для насекомых и их личинок характерны периодические колебания численности. При этом сказать однозначно, почему для одного или другого вида сложились максимально благоприятные условия в тот или иной год, довольно сложно.
Специалист отмечает, что некоторые гусеницы могут наносить достаточно серьезный урон зеленым насаждениям и аграрному сектору. Поэтому за такими вспышками численности необходимо тщательно следить.
Дачникам от нашествия гусениц поможет защититься опрыскивание растений и деревьев специальными веществами – инсектицидами. Можно бороться с личинками и механическим способом – собирать их вручную. Этот метод довольно трудоемкий, но эффективный, говорит энтомолог.
"Вспышки длятся не очень долго, потому что в целом у гусениц задача – как можно быстрее накопить запас питательных веществ и окуклиться, чтобы скорее стать бабочками", – поясняет Марьинский.
Ранее в Анапе туристы пожаловались на нашествие божьих коровок. По словам кандидата биологических наук, энтомолога Юрия Гниненко такая активность насекомых связана с сезоном размножения. Эксперт добавил, что людям не стоит бояться этих жуков, поскольку даже если они и могут укусить человека, то он вряд ли это заметит.
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