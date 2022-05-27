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Биолог предупредил об активизации испанских слизней в Москве

Скользкие гости: когда испанские слизни активизируются в Москве
экологияобществоэксклюзив

Фото: depositphotos/ginasanders

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в беседе с Москвой 24 предположил, что испанские слизни активизируются в столице к середине лета.

Ранее в соцсетях начали появляться фотографии испанских слизней, которых заметили в Москве. По мнению экспертов, в РФ эти моллюски проникли, вероятно, вместе с завозными растениями. В настоящий момент они водятся в европейской части России.

По словам Марьинского, испанские слизни активно расселяются за пределы своего исходного места обитания. Но по каким причинам они стали в последние годы так расширять свой ареал, до конца непонятно.

"Насколько далеко они продвинутся по территории Европейской России, сейчас сказать сложно. И насколько регулярно мы будем ожидать их активизации, тоже пока не очень понятно", – говорит Марьинский.

Судя по тому, как это было в прошлом году, обычно они становятся наиболее активными где-то к середине лета.
Вадим Марьинский
научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Эксперт предупреждает, что испанские слизни могут быть переносчиками различных паразитов. Поэтому после контакта с моллюском лучше помыть руки.

"Если потрогать слизня и потом случайно облизать пальцы или подержать в руках бутерброд, который вы потом съедите, то существует вероятность заразиться паразитами. Если вы потрогали этого моллюска, а потом помыли руки перед едой, то все в порядке", – заключил Марьинский.

Ранее биолог-энтомолог Роман Хряпин рассказал, стоит ли москвичам бояться малярийных комаров. По его словам, они встречаются в Москве, Московской области, а также в других российских регионах. Однако по большей части не представляют никакой опасности и не отличаются от прочих видов комаров.

Для того чтобы стать разносчиками малярии, они должны сперва укусить человека, зараженного малярийным плазмодием. Подобные случаи в РФ единичные, поэтому речи о массовом распространении инфицированных насекомых не идет, подчеркнул эксперт.

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