Москвичей предупредили о пике активности клещей на природных территориях

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Клещи проснулись на природных территориях Москвы, пик их активности приходится на май и начало июня. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства.

В Мосприроде предупредили, что особо охраняемые природные территории не обрабатываются химическими веществами. В связи с этим гулять рекомендуется только по дорожкам, поскольку клещи часто прячутся в траве, выбирать облегающую одежду из плотных тканей и носить головной убор.

"Желательно, чтобы и шея была закрыта. Клещи ползут вверх, сверху не прыгают, но могут упасть. Лучше отдать предпочтение светлой однотонной одежде – на ней легче заметить клеща. Обувь должна быть высокой. Если выбор пал на ботинки, то брюки лучше заправить в высокие носки, чтобы клещ не мог заползти под одежду", – рассказал замруководителя ГПБУ "Мосприрода" Вера Струкова.

Ранее вирусолог, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, как избежать серьезных последствий при укусе клеща. Он предупредил, что укус клеща может привести к инвалидности и даже смерти, поэтому при обнаружении укуса следует обратиться к врачу.

Наиболее надежной защитой от серьезных последствий, по словам вирусолога, является вакцинация от клещевого энцефалита: она доступна в России и доказала эффективность.

